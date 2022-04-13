Teklif Meclis’te, hisseler ‘tavan’da

AK Parti tarafından dün Meclis’e gönderilen 20 maddelik ekonomi torba kanun teklifine göre, TMSF, kayyım olarak atandığı şirketlerin ortaklarından, hakkında mahkemeler tarafından “kaçak” kararı verilenlerin hisselerini satma konusunda da yetkilendiriliyor.



Teklifin 14’üncü maddesi ile 6758 Sayılı OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19’uncu maddesinde bazı düzenlemeler yapılıyor.



Fıkraya göre, TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerdin ortağı olup, haklarında mahkeme tarafından kaçak kararı bulunan kişilerin, bu şirketlerdeki payları TMSF tarafından satılabilecek.

TMSF, kayyımlık görevini yürüttüğü şirketlerin genel kurullarının yetkilerini Türk Ticaret Kanunu’na tabi olmaksızın kullanabilecek.

Hisseler tavan yaptı; IPEK son 9 günde yüzde 27 yükseldi

Öte yandan Borsa İstanbul yükseliş eğilimine bugün de devam ederken, TBMM’ye sunulan kanun teklifiyle birlikte kayyım atanan FETÖ firarilerinin sahibi olduğu bazı şirket hisseleri tavan yaptı.

Mart ayını 25,85 liradan kapatan Koza Madencilik, aradan geçen 9 işlem gününde 31,620 lira seviyesine yükseldi. Yani 9 günde yükseliş yüzde 22,2.

Benzer rakamlarla mart ayını 133,30 liradan tamamlayan Koza Altın da aradan geçen 9 günde 174,50 liraya kadar tırmandı. Buradaki artış da yine yüzde 21,7 seviyesinde.

Bir başka İpek Holding’e bağlı halka açık şirket olan İpek Doğal Enerji fiyatları da nisan ayında 16,81 liradan 21,34 lira düzeyine yükseldi. İpek Doğal Enerji'de ise toplam artış oranı yüzde 26,9 olarak gerçekleşti.

BİST 100 Endeksi, nisan ayı içerisinde yüzde 11 primlenirken; BİST 30 ise yaklaşık yüzde 13 değerlendi.

Koza Madencilik'te mart başına göre yükseliş yüzde 62 iken Koza Altın'da bu oran yüzde 52 ve Ipek Doğal Enerji'de yüzde 55.