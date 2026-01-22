Teklif Meclis'ten geçti: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren düzenleme kabul edildi.

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında gerçekleştirildi.

Görüşmeler sırasında zaman zaman tartışmalar yaşanırken, teklifin en düşük emekli aylığını düzenleyen 7’nci maddesi Genel Kurul’dan geçti. Buna göre halen 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 18,40 oranında artırılarak 20 bin TL’ye yükseltildi. Artış tutarı 3 bin 119 TL olurken, yeni tutar 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

Düzenleme kapsamında işverenlere sağlanan asgari ücret desteği de artırıldı. Buna göre, bin TL olarak uygulanan destek tutarı bin 270 TL’ye çıkarıldı.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar ile hak sahiplerine dosya bazında ödenen asgari aylık tutar da 2026 Ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin TL olarak uygulanacak.