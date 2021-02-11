Teklif TBMM'de: 'Faizsiz konut ve taşıt'ta 100 milyon lira sermaye şartı

Sayıları son dönemlerde hızla artan, faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasına ilişkin Kanun Teklifi AK Parti Grubu tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle birlikte, kapalı bir mekanizma içinde müşterilerine finansman kullandırmak amacıyla aynı müşterilerden fon toplama esasına göre çalışan tasarruf finansman şirketlerine yönelik denetim esasları belirleniyor.

Finansal kiralama ve finansman şirketleri için ödenmiş sermaye şartı 50 milyon lira, tasarruf finansman şirketlerinin sermaye şartı ise 100 milyon lira olarak belirlendi. BDDK, ekonomik konjonktür ve enflasyona bağlı olarak asgari sermaye tutarını yeniden belirlemede yetkilendirildi.

Tasarruf finansman şirketleri; faktöring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin tabi olduğu para toplama yasağı kapsamında olmayacak. Ancak bunlar topladıkları paraları, ana faaliyet konuları dışında kullanamayacaklar. Yurt dışında konut veya taşıt alımlarını finanse edemeyecekler.

Bu kuruluşlar açıklamalarında banka veya katılım bankacılığı altında yer aldıkları izlenimi yaratacak içeriklere yer veremeyecekler.

Bölünme, birleşme veya tasfiye BDDK iznine tabi olacak.

Bu şirketlerin, birleşme, bölünme veya tasfiye gibi işlemleri, tasarruf sahiplerinin menfaatlerini koruma amacıyla BDDK iznine bağlı hale getirildi.

BDDK, yükümlülükleri toplam varlıklarının üzerinde olan şirketlerin, yükümlülüklerini karşılayamama riskini tespit etmesi halinde, bunlardan ilave tedbirler isteyebilecek.

Teklifin 7’nci maddesi ile tasarruf finansman sözleşmelerinde yer alması gereken unsurlar belirlendi. Buna göre müşteriler sözleşme imza tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkına sahip olacak. ayrıca tasarruf dönemi bitene kadar da müşteriler fesih hakkını kullanabilecekler.

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