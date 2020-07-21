Teknik tekstil ihracatında tarihi rekor

21 Temmuz 2020

Medikal tekstillerden otomotiv sektörüne, savunma sanayiden jeotekstil ürünlerine, kompozit malzemelerden akıllı tekstillere kadar çok geniş bir alanda yer alan teknik tekstiller, bu yılın ilk yarısında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Söz konusu rakam ile tüm zamanların en yüksek Ocak-Haziran dönemi ihracatına imza atan teknik tekstillerin yıl sonuna kadar 2 milyar doları aşkın bir ihracat gerçekleştirmesi bekleniyor.

Maske, koruyucu tulum-önlük gibi medikal tekstil ürünlerinin iç piyasada talebi karşılaması ve dünyada 70’ten fazla ülkeye yardım gönderilmesi Türkiye’nin 'teknik tekstiller' alanındaki gücünü yansıtmaya devam ediyor. Dünyada 107 milyar dolarlık ihracat pazarı bulunan 'teknik tekstiller' için Ar-Ge ve inovasyon yatırımları hız kesmeden sürüyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "Salgın döneminde sektörümüzün stratejik önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Hammadde temininde yurtdışına bağlı olmayan sektörümüz, pandemi sınavından başarıyla çıkmayı bildi. Türkiye’nin 'teknik tekstil' ihracatının yıl sonuna kadar 2 milyar doların üzerine çıkmasını ve küresel ihracattaki payını hızla artırmasını hedefliyoruz." dedi.

"Daha proaktif olmalıyız"

Teknik tekstillerin, Türkiye tekstil sektörünün vizyonunu şekillendireceğini ve sektöre yüksek katma değer sağlayacağını belirten Ahmet Öksüz, Türkiye'nin teknik tekstil ihracatının haziranda yüzde 196 artarak 349 milyon dolar, Ocak - Haziran döneminde ise yüzde 39 artarak 1,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Salgın döneminde sektörlerinin sahip olduğu stratejik önemin bir kez daha anlaşılmış olduğunu ifade eden Öksüz, şunları kaydetti: "Hammadde temininde yurtdışına bağlı olmayan sektörümüz, pandemi sınavından başarıyla çıkmayı bildi. Ancak bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için firmalarımızın uluslararası standartlara uygun üretim yapmalarını teşvik etmeli, daha rekabetçi yapıya ulaşmak için ilave çözümler üretmeliyiz. Bu kapsamda ilgili Bakanlıklarımız ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde kişisel koruyucu donanım ürünlerinin Devlet Malzeme Ofisi’ne hibe karşılığı ihracat gerçekleştirilmesi uygulamasının revize edilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Bakanlıklarımız da 1 ihracata karşın 1 hibe uygulamasını genişleterek düzenlemeye gitti. Medikal tekstil ürünlerinde dünya lideri olabilecek alt yapıya ulaştık. Bu alt yapı gücümüzü koruyarak küresel talepleri karşılamak adına daha proaktif olmalıyız."

Kirlenmeyen, nefes alan, ısı tutan tekstil ürünleri

Daha katma değerli ihracat için geleceğin teknik tekstillerde olduğunu söyleyen Ahmet Öksüz, İTHİB olarak çalışmalarını bu çerçevede yürüttüklerini aktardı. Teknik tekstillerde tasarımla birlikte işlevselliğin de öne çıktığı belirten Öksüz, "Teknik tekstil sektörü nanoteknolojik, kirlenmeyen, nefes alan, ısı tutan tekstil ürünleri üretmenin yanında; otomotiv tekstilleri, inşaat, tarım gibi alanlarda da diğer sektörlere kolaylaştırıcı çözümler sunuyor." dedi.

Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ve 14 teknik tekstil firmasıyla birlikte ‘Teknik Tekstillerde Dijital Dönüşüm ve İnovasyon’ çalışmasını hayata geçirdiklerini açıklayan Ahmet Öksüz, Ur-Ge projesi ile firmaların dijital dönüşümlerinde öncü rol alarak firmaların Sanayi 4.0 entegrasyonunun tamamlamalarını hedeflediklerini söyledi. Öksüz, İTÜ ile başlattıkları Tezli Yüksek Lisans programı çerçevesinde sektör için gereken nitelikli insan kaynağını artırmayı planladıklarını aktardı.

"TOGG’un tüm tekstil aksamlarını üretmeye hazırız"

Otomotiv sanayinde sıklıkla kullanılan teknik tekstillerin dekorasyon, izolasyon, filtreleme gibi işlevlerin yanı sıra konfor da sağladığına dikkat çeken Ahmet Öksüz, taşıtların zırh kaplamalarında da yoğun olarak kullanıldığı kaydetti. Öksüz, taşıtlarda yoğun şekilde kullanılan teknik tekstil ürünlerini ise emniyet kemerleri, hava yastıkları, koltuk kumaşları, iç giydirme ürünleri, oto kılıfları, koltuk kılıfları, filtreler, halı tabanları, kord bezi şeklinde sıraladı.

Yerli otomobil TOGG ile ilgili de konuşan Öksüz, "Ülkemizi dünya arenasında temsil edecek yerli otomobilimiz için tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye, yerli ve milli aracımız TOGG’un tüm tekstil aksamlarını Türk tekstil firmaları olarak üretmeye hazırız. Bugün dünyanın en büyük 6’ncı, AB’nin en büyük 2’nci tedarikçi sektörü olarak, büyüyen Türkiye ekonomisi için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.