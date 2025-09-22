TEKNOFEST girişim sahnesine dönüştü

Sevilay ÇOBAN

Son yıllarda genç ve di­namik girişimcilik eko­sistemiyle küresel tek­noloji sahnesinde adından sıklıkla söz ettiren Türkiye, yapay zekâdan savunma sa­nayisine, mobiliteden enerji­ye kadar birçok alanda önemli çözümler geliştiriyor. Devlet destekleri, hızlandırma prog­ramları ve özel sektör yatırım fonlarıyla güçlenen yerli tek­noloji girişimleri, geliştirdik­leri özgün ürün ve teknoloji­lerin yanı sıra TEKNOFEST gibi etkinliklerin desteğiyle hem yerel ihtiyaçlara cevap veriyor hem de dünya pazar­larına iddialı bir giriş yapıyor.

Yapay zekâ destekli kame­ra tabanlı algılama teknolo­jileri alanında uzmanlaşan Büyütech de geliştirdiği ile­ri seviye sürüş destek sistem­leriyle Türkiye’den dünyaya açılmayı hedefliyor. TEKNO­FEST’in katılımcıları arasın­da yer alan Büyütech, otomo­tivden savunma sanayisine, endüstriyel robotlardan in­sansız hava araçlarına kadar pek çok alanda büyüme plan­ları yapıyor. Büyütech Kuru­cu Ortağı ve CEO’su Ömer Or­kun Düztaş, firma olarak bü­tün “mobilite robotlarının gözü” olmayı hedefledikleri­ni belirtti. Şirketin yolculuğu­nu anlatan Düztaş, trafikte sı­fır hata, sıfır kaza ve sıfır ölüm hedefiyle yola çıktıklarını, otomotiv sektöründe başlat­tıkları atılımın savunma sa­nayisine ve endüstriyel robot­lara kadar genişlediğini ifade etti. Düztaş, “Vision Zero” an­layışıyla sürücülerin güvenli­ğini artıracak sistemler geliş­tirdiklerini belirterek, “Araç­ların dünyayı algılamasını sağlayacak kamera tabanlı ile­ri seviye sürüş destek sistem­leri geliştiriyoruz. Ama sade­ce geliştirmekle kalmıyoruz, aynı zamanda Türkiye’de üre­tiyoruz” dedi.

Ciroda 40 kat büyüme

Büyütech’in otomotiv sek­törüne 2020’de adım attığını, 2021’de ilk yatırımını aldığı­nı ve o tarihten bu yana hız­la büyüdüğünü dile getiren Düztaş, “2021’den bugüne ka­dar ekibimizi 10 kat, ciromu­zu 40 kat büyüttük. Hatta bu yıl 80 kat büyütmüş olacağız ve büyümeye devam ediyoruz. Hedefimiz, küresel bir marka olmak. Geçen yıl 5,8 milyon euro ciroya ulaştık, bu yılı ise 10 milyon euronun üzerinde kapatmayı öngörüyoruz. Ge­lecek yıl ise 15-20 milyon euro bandını hedefliyoruz” diye konuştu. Düztaş, Büyütech’in Türkiye’nin ilk kamera tekno­lojileri üretim merkezini ha­yata geçirdiğini, bu tesisin yıl­da 800 bin-1 milyon bandında kamera üretme kapasitesine ulaştığını ve şu anda 300 bin­den fazla üretim yapabildikle­rini söyledi. Ürettikleri kame­ralara otomotiv sektöründen yoğun talep geldiğini belirten Düztaş, “Türkiye’de Togg’un her aracında 5 kameramız var. Tofaş’ta üretime girdik, önümüzdeki yılın başında da Ford’da üretim yapacağız. Yakın zamanda Ford için ge­liştirdiğimiz sürücü yorgun­luk algılama kameraları da Ford’un kamyonlarıyla bütün dünyada kullanılmaya başla­nacak. Tofaş ile başlattığımız işbirliği sayesinde Stellantis Global ile görüşüyoruz. Ford Otosan işbirliği de Ford’un global araçlarına girme yolu­muzu açtı. Sonraki hedefimiz, doğrudan ihracat ve yurt dı­şında üretim hatları kurmak” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisi envanterine giriyor

Şirketin otomotivin yanı sıra mobilitenin farklı kolla­rında büyümeyi planladığını dile getiren Düztaş, savunma sanayisine odaklandıklarını söyledi. Düztaş, “Savunma sa­nayisinde insansız hava araç­ları, kara araçları ve zırh­lı platformlarda yer alacağız. Türkiye’deki en büyük drone üreticilerinden birinin, hem otonom helikopterinin hem de insansız hava araçlarının kamerasını üreteceğiz. Yakın zamanda Büyütech’in ürünle­rini savunma sanayisi envan­terinde de göreceğiz” diye ko­nuştu.

“İlk yatırımcımız Farp­lus’tı. Sonrasında APY, Maxis, Cross, Ford Otosan ve T3 Vak­fı yatırımcılarımız oldu” di­yen Düztaş, “T3 Vakfı’nın ya­tırımıyla birlikte savunma sanayisine adım attık. Büyü­tech’in kendi kurduğu girişim sermayesi yatırım fonuyla bi­reysel yatırımcılar da şirke­te ortak olabiliyor. Yakın za­manda alacağımız yeni yatı­rımlarla yurt dışına açılmayı, hatta yurt dışında üretim hat­ları kurmayı planlıyoruz. Bü­yütech’i global bir marka ha­line getireceğiz. Türkiye’de başlayan işbirlikleri, küresel pazara açılım için kritik. Ya­kın zamanda Büyütech’i bü­tün dünya yollarında görece­ğiz” açıklamasını yaptı.

Çay atığından biyoplastik üretti

Girişimci Ebru Baripoğlu ve Arda Kılınçkını, tarımsal, çay ve yumurta atıklarından ürettikleri biyoplastik ürünleri TEKNOFEST İstanbul’da tanıttı. Baripoğlu, partner firmalarıyla mutfak ürünlerine yönelik çalışmaların olduğunu anlatarak, “İleriki aşamalarda da otomotiv sektörüne girmeyi hedefliyoruz. Otomotiv sektöründe araç iç trimleri, dış tampon olabilir. Şu anda otomotiv sektörüyle birlikte Ar-Ge çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çay atıkları haricinde mobilyalardan çıkan talaş atıkları, aynı zamanda yumurta fabrikasından çıkan yumurta kabuğu atıklarını da kullanıyoruz” dedi. Ebru Baripoğlu, TÜBİTAK destekleri aldıklarını böylece ürünlerin entegrasyonunu sağladıklarını söyledi.

Çay fabrikasından gelen atıkları anlaşmalı firmalarla üretime aldıklarını ve daha sonra bunların mutfak araç gereci haline getirildiğini anlatan Baripoğlu, şunları kaydetti: “Bizi diğer rakiplerimizden ayıran en önemli özelliğimiz doğal formülasyonumuz. Biz esnek reçetelerimiz sayesinde ürünümüzün entegrasyonunu çok hızlı bir şekilde sağlayabiliyoruz. Çıkış noktamız da şu şekilde, şu anda petrol bazlı plastikler dünyayı yeterince kirletmekte aynı zamanda iklim yasası, İklim Kanunu’yla birlikte biz bu entegrasyonu sağladık diyebilirim. Biyomalzeme üretmemizin ilk hedefi çevre, aynı zamanda regülasyonlara uygun bir malzeme geliştirmek.”

“Şu an önceliğimiz Türkiye”

Girişimci Arda Kılınçkını da otomotiv sektörüyle görüşmeler yaptıklarına değinerek, “Otomotiv, paketleme ve endüstriyel ürünlere enjeksiyon baskı modülünde ürün sağlayabilirsek pazar hacmini artırabileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu. Kılınçkını, gelecek dönemde Avrupa ve Orta Doğu’ya yönelmek istediklerini aktararak, “Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri’yle görüşmelerimiz var. Aynı zamanda Avrupa pazarı için de Almanya ve Hollanda’yla görüşüyoruz. Ama şu an önceliğimiz Türkiye.” ifadelerini kullandı.