Teknofest'te heyecan fırtınası

23 Eylül 2020

Teknofest heyecanı yarın Gaziantep’te başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 27 Eylül'e kadar devam edecek olan Teknofest'in salgın koşullarına rağmen büyük ilgi gördüğünü kaydederek, "Festivalin en önemli kısımlarından biri olan yarışmalar, geçen seneden daha büyük bir katılımla gerçekleşiyor. Türkiye'nin farklı noktalarında bu heyecana şahit olduk" dedi.

Bu yıl Teknofest'in roketten insansız hava aracına, eğitimden tarım teknolojilerine, model uydudan uçan arabaya kadar 21 farklı kategoride yarışmaya ev sahipliği yapacağını ifade eden Varank, yarışmalara Kovid-19 salgını koşullarına rağmen yurt içi ve dışından oldukça yoğun bir talep olduğunu söyledi.

Varank, yarışmalara 81 il ve 84 ülkeden başvuru alındığı bilgisini vererek, 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde gencin Teknofest'te yerini almak için başvuru yaptığını bildirdi.

Tamamı geleceğin teknolojilerinde çığır açma potansiyeline sahip alanlardaki yarışmalarda gençlerin kıyasıya bir mücadele halinde olduğunu vurgulayan Varank, "Yarışmalarda dereceye girmek önemli bir başarı göstergesi haline gelmiş durumda. Toplamda 3 milyon lira civarında nakdi ödülün yanı sıra ayni ödüller de yarışmacıları bekliyor olacak" diye konuştu.

"COVID-19 yarışmacıların heyecanını düşürmedi"

Varank, teknoloji yarışmalarına ilginin her sene katlanarak arttığına işaret ederek, şöyle konuştu: "Kovid-19 nedeniyle yarışma eğitimlerinin çevrimiçi verilmesi gibi bir dizi önlem alındı. Yaşanan bu olumsuzluğa rağmen, yarışmacılarımızın heyecanında en ufak bir düşüş olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu ilginin ülkemiz gençlerinin 'Milli Teknoloji Hamlesi'ne olan inancının ve Teknofest'e olan sevgisinin kanıtı olduğuna inanıyorum."