Teknogirişim çalışanlarına vergi avantajı

Yapay zekayı da içine alan teknoloji yatırımları son dönemlerde giderek önem kazanırken, devlet de teknogirişimleriçin çeşitlik teşvik uygulamalarını hayata geçirdi.

Bakanlık, ağustos ayında teknogirişim şirketlerinin kendi çalışanlarına bedelsiz veya indirimli olarak verdiği hisse senetlerinin, işçinin yıllık ücretine karşılık gelen kısmından vergi alınmayacağını duyurdu. Kanunda 12 yıldan önce bu hisselerin satılması halinde, istisna tutulan vergi tutarının gecikme faiziyle geri alınacağı belirtildi. Ancak işçi, hisseyi sattığını vergi dairesine kendisi bildirmekle yükümlü olacak. Vergi dairesi ise hesaplanan vergiyi işverenden tahsil edecek. İşçi süresi dolmadan işyerinden ayrılırsa vergiyi yine işveren ödeyecek.

Hem işveren hem çalışan kazanacak

Habertürk'ün haberine göre; şirketler çalışanlarına hisse senedi vererek hem aidiyet hissini güçlendiriliyor, hem de çalışanlarını şirketin büyümesine ortak ediyordu. Ancak, işverenin işçiye verdiği hisse senedi, kanunda 'ücret' olarak görülüyor ve vergilendiriliyor.

Vergiden muaf tutulacaklar

Yeni düzenlemeyle, teknogirişim şirketlerinin çalışanlarına bedelsiz veya indirimli olarak verdiği hisse senetlerinin, verildiği tarihteki rayiç değerinin o yıldaki bir yıllık brüt ücret tutarını aşmayan kısmı gelir vergisinden muaf tutulacak.

Örneğin, işverence çalışana 30 Eylül 2024 tarihinde rayiç değeri 500 bin lira olan bir hisse senedi verildi. Çalışanın yıllık brüt ücreti 600 bin lira olduğu için hisse senedinin tamamı vergiden istisna olacak.

Yıllık brüt ücreti 1 milyon 200 bin lira olan kişiye 1,5 milyon liralık hisse verildiğinde, hissenin 1,2 milyon liralık kısmı vergiden istisna olacak. Kalan 300 bin liralık kısım net ücret olarak değerlendirilecek ve önce bunun brüt tutarı hesaplanacak. Brüt tutar üzerinden de ödemenin yapıldığı aydaki gelir vergisi dilimine göre vergi kesilecek.

Süresinden önce satılan hisselerin vergisini işveren ödeyecek

Çalışanların, hisse senetlerini 3 yıl içerisinde elden çıkarması halinde istisna edilen verginin tamamı, 4 ila 6 yılda elden çıkartılması halinde verginin yüzde 75’i, 7 ila 12 yılda elden çıkartılması halinde ise yüzde 25’i gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecek. 5 yıllık zaman aşımı süresi ise hisse senetlerinin elden çıkartıldığı tarihi takip eden takvim yılı itibarıyla başlayacak.

Vergi istisnasının şartları nelerdir?

Söz konusu vergi istisnası uygulanabilmesi için aranan şartlar şöyle:

- Çalışanlarına hisse senedi veren şirket Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre bir teknogirişim şirketi olmalı.

- Çalışanlara verilecek hisse senetlerinin vergi istisnasına konu edilecek kısmı, işçinin o yıldaki bir yıllık brüt ücret tutarını aşamamalı.

- İşverence verilen hisse senetleri belli süre elde tutulmalı. Süresinden önce satılması halinde, işveren istisna tuturı geri ödeyecek.

- İşverenin de içinde bulunduğu şirketler topluluğundaki diğer şirketlerin hisse senetlerinin verilmesi durumunda da istisnadan yararlanılabilecek.

-Kanundan önce verilen hisseler için vergi muafiyeti uygulanmayacak.