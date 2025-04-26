Teknoloji devi Intel'de düzen değişiyor: Önce işten çıkarma, sonra ofise dönüş...

Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Intel, yeni CEO’su Lip-Bu Tan liderliğinde attığı yeniden yapılanma adımlarına yenisini ekledi.

ABD merkezli Intel, haftada 4 gün ofisten çalışmayı zorunlu hale getiriyor. Intel daha önce çalışanların haftada 2 gün evden çalışmasına izin veriyordu.

4 gün ofise dönüş zorunluğu ise 1 Eylül'den itibaren başlıyor.

CEO Lip-Bu Tan, ofise dönüş duyurusunu perşembe günü düzenlediği 2025 1. çeyrek bilanço görüşmesinde yaptı.

4 gün ofisten çalışma zorunluluğunu açıklayan Tan, "Birlikte şahsen vakit geçirdiğimizde, daha ilgi çekici ve üretken tartışma ve münazara teşvik ediliyor. Daha iyi ve hızlı karar almaya yol açıyor. Ayrıca meslektaşlarımızla olan bağımızı güçlendiriyor" dedi.

Gelecek tahminleri hayal kırıklığı yaratmıştı

24 Nisan Perşmebe günü ilk çeyrek bilançosunu açıklayan Intel, ilk çeyrekte beklentileri aşmasına karşın yıl sonu tahminleriyle hayal kırıklığı yaratmıştı.

Şirket ilk çeyrekte 12,3 milyar dolarlık beklentiye karşın 12,67 milyar dolar gelir elde etmişti.

Hisse başına kar ise 1 centlik tahminin üzerinde, 13 cent olarak gerçekleşmişti.

Ancak Intel, gelecek çeyrek için ortalama analist tahmini olan 12,82 milyar doların altında, 11,8 milyar dolar gelir beklediğini açıkladı.

Intel, daha verimli hale gelmek için operasyonel ve sermaye giderlerini azaltmayı ve yönetim katmanlarını kaldırmayı planladığını söyledi. Şirket, daha önce 17,5 milyar dolar olarak hedeflediği operasyonel harcamalarda 2025 yılında 17 milyar dolar, daha önce 20 milyar dolar olarak hedeflediği sermaye harcamalarında ise 2025 yılında 18 milyar dolar hedeflediğini açıkladı.

İşten çıkarma da planlıyor

Intel ayrıca çalışanlarının yüzde 20'sine kadarını da işten çıkarmayı planlıyor.

İşten çıkarmaların bürokrasiyi ortadan kaldırmak ve mühendislik odaklı bir kültürü yeniden inşa etmek için yapılacağı belirtiliyor.

Intel geçen yıl ağustos ayında da 15 bin kişiyi işten çıkarmıştı. Şirketin bir önceki yıl 124 bin 800 olan çalışan sayısı 2024 yılı sonunda 108 bin 900'e düşmüştü.