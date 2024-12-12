Teknoloji devi Nvidia'nın kritik hamlesi ortaya çıktı: Otonom sürüş için...

Apple’ın ardından dünyanın en değerli şirketi Nvidia, araştırma kabiliyetlerini geliştirmek ve yeni otonom sürüş teknolojilerine odaklanmak üzere Çin’de personel sayısını artırdı.

Operasyonlar hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Çin’de 2024 başında yaklaşık 3 bin çalışanı bulunan Nvidia’nın yılı yaklaşık 4 bin kişiyle bitireceğini ifade etti.

Bloomberg’ün gizlilik kaydıyla konuşan kaynaklara dayandırdığı haberine göre; büyümenin önemli bir parçası olarak Nvidia, Çin’in başkenti Pekin’de otonom sürüş üzerine çalışan araştırma ekibini büyütmek üzere 200 kişiyi işe aldı. Bir kaynak ise Nvidia’nın satış sonra hizmet ve ağ yazılım geliştirme ekiplerini genişlettiğini söyledi.

Yapay zeka çiplerin talep yoğun

California, Santa Clara merkezli şirket, yapay zeka çiplerine yönelik yoğun talebi karşılamak için küresel ölçekte çalışan sayısını artırıyor.

Nvidia en gelişmiş yarı iletkenlerini ABD ticaret kısıtlamaları nedeniyle Çin’de satamıyor. Fakat dev şirket yine de Çin’de eylül çeyreğinde 5,4 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Çin, çip üreticisi için önemli bir pazar ve araştırma merkezi olmaya devam ediyor.

Küresel çapta 30 bine yakın çalışanı var

Nvidia’dan yapılan açıklamada, Şubat ayı itibarıyla Nvidia'nın 36 ülkede 29 bin 600 çalışanı olduğu belirtildi.

Şirket Çin'de son birkaç yıl içinde Pekin'de 600'e yakın çalışanı olacak şekilde genişledi ve yakın zamanda Zhongguancun teknoloji merkezinde yeni bir ofis açtı.