Teknoloji devi Samsung, yatırımcılarından özür diledi...

Teknoloji devi Samsung, üçüncü çeyrekte kârın beklenenden daha düşük olacağını duyurdu.

Resmi açıklamayı ay sonunda yapacak şirket, çeyrekte işletme kârının yaklaşık 6,7 milyar dolar olacağını öngördü. Geçen yılın aynı döneminde 1,8 milyar dolar kâr elde eden şirket, yüzde 274’lük artışa rağmen LSEG beklentilerinin altında kaldı.

Analistler, 30 Eylül'de sona eren çeyrek için işletme kârını 7,7 milyar dolar ve çeyrek geliri 61 milyar dolar olarak bekliyordu.

Yatırımcılarından özür diledi

Finansal sonuçların ardından açıklama yapan Samsung’un Başkan Yardımcısı ve yeni Cihaz Çözümleri Bölümü Başkanı Jun Young-hyun yatırımcılardan düşük kâr beklentisi için özür diledi.

Şirket, kâr beklentisinin stok düzenlemeleri ve Çinli rakiplerin ürün arzını artırması nedeniyle düştüğünü açıkladı.

Akıllı telefon pazarında ikinci küresel üretici olan Samsung, yüksek bant genişliğine sahip bellek “HBM3E” çiplerinin de büyük müşterilere sevkiyatında gecikmeler olduğunu belirtti.

Büyük hayal kırıklığı yarattı

Ekonomistler ise verilerin büyük hayal kırıklığı yarattığına dikkat çekiyor. Samsung’un bilgisayar ve akıllı telefonlarda kullanılan eski çiplerine talebin olmadığı ve şirketin bu alanda geçmişteki kadar agresif bir pazar payı elde edemediğini belirtiyor.

Analistler ise Samsung’un bellek arz kontrolünde esnek kalması gerektiğini, geleneksel DRAM pazarındaki düşüşün küçük rakiplerden çok teknoloji devini etkileyeceğini belirtiyor.

Hisseleri yüzde 0,98 değer kaybetti

LSEG verilerine göre, Samsung hisseleri yıl başından bu yana yüzde 22 değer kaybetti.

Açıklamaların ardından Güney Kore borsasında işlem gören Samsung hisseleri yüzde 0,98 oranında düştü.