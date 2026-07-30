Teknoloji devlerinde Çin şoku: Beklentilerin üstünde başarı hisseleri vurdu

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Yapay zeka ve çip sektöründeki hızlı yükseliş, Çin'in yarı iletken teknolojilerindeki başarısıyla sarsılmaya başladı. Teknoloji hisseleri satış baskısı yaşarken bu durum milyarlarca dolarlık şirket değerlemelerini de yeniden tartışmaya açtı.

Çin'in yarı iletken teknolojilerinde kaydettiği ilerlemenin ABD-Çin teknoloji rekabetini daha da sertleştireceği ve önümüzdeki dönemde küresel çip sektöründeki rekabeti yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor.

Analistlere göre yatırımcılar da artık sadece yapay zeka yatırımlarının ne kadar gelir üreteceğini değil, ABD'li ve Avrupalı teknoloji devlerinin rekabet üstünlüğünü koruyup koruyamayacağını sorguluyor.

Çin, Batı'nın en kritik üstünlüğüne meydan okuyor

Çin'in derin ultraviyole (DUV) litografi makinelerinde seri üretime yaklaşması ve bellek çipi üreticisi CXMT'nin borsadaki güçlü çıkışı, ülkenin teknoloji alanındaki ilerlemesini hızlandırdı.

Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz, Batı'nın en büyük stratejik avantajının yarı iletken teknolojileri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Batı dünyasının en kritik ve stratejik üstünlüğü yarı iletkenlere dayanıyor. Çok sayıda Batılı ülkenin teknoloji birikimi ASML'nin elinde teknoloji harikası makinalara dönüşüyor. Çin, Batı'nın bu üstünlüğüne ilk kez meydan okuyor. Tabii meydan okuma tabirini özellikle kullanıyorum, zira çip ekipmanları konusu sıfır toplamlı oyun gibi kurgulandı son 10 senede. Çin'in alacağı her makina Batı'nın kaybı sayıldı."

Satışların tek nedeni Çin değil

Çin'deki gelişmelerin teknoloji hisselerindeki satışların tetikleyicilerinden biri olduğunu ancak tablonun bundan ibaret olmadığını ifade eden Kaymaz'a göre piyasalardaki asıl soru işareti, yapay zeka yatırımlarına harcanan dev bütçelerin şirket kârlılığına ne ölçüde yansıyacağı.

Yatırımcılar bu nedenle yüksek değerlemeye ulaşan yarı iletken hisselerinde kâr realizasyonuna yönelirken, portföylerini daha savunmacı sektörlere kaydırıyor.

Teknoloji hisselerinde sert satışlar

Artan rekabet endişeleri ve değerleme baskısı, teknoloji hisselerinde güçlü satışları beraberinde getirdi. Son beş işlem gününde, Broadcom hisseleri yüzde 20,5, Intel yüzde 18,3, Micron Technology yüzde 25,4 ve Arm Holdings yüzde 20,5 değer kaybetti.

Asya'da da teknoloji ağırlıklı Kospi Endeksi yaklaşık yüzde 21 gerilerken, SK Hynix hisseleri yüzde 30,9, Hanmi Semicon ise yüzde 23 düştü.

Kısa vadede dengeleri değiştirmesi zor

Kaymaz, Çin'in geliştirdiği DUV sistemlerinin stratejik açıdan önemli olduğunu ancak kısa vadede ASML'nin teknoloji üstünlüğünü ortadan kaldırmasının beklenmediğini söyledi.

Çin'in şu aşamada üretebildiği makine sayısının sınırlı olduğuna dikkat çeken Kaymaz, geçen yıl ASML'nin 131 DUV sistemi sattığını hatırlatarak, "Çin'in 5 makinelik üretimi kısa vadede bu düzeni değiştirmez." değerlendirmesinde bulundu.