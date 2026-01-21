Teknoloji devlerinden dikkat çeken anlaşmalar: Sahada rakipler, arka planda ortaklar

Rekabetin yoğun yaşandığı teknoloji dünyasında dev şirketler, sahne arkasında kritik işbirliklerine imza atıyor.

Teknoloji şirketleri yapay zekadan çiplere, kamera sensörlerinden montaj hattına kadar pek çok konuda işbirliği yapıyor.

Bu kapsamda, en büyük işbirliklerinden biri Google ile Apple arasında yaşandı. Kendi işletim sistemi, yazılımı ve yapay zekası konusunda çok hassas davranan Apple, Google'ın Gemini yapay zekasıyla işbirliğine gitti.

Uzun zamandır kendi yapay zekası Siri üzerine çalışan şirket, bu teknolojiyi istediği seviyeye çıkarmayınca, önce OpenAI'ın ChatGPT yapay zekası ardından da Google'ın Gemini çözümlerine yöneldi. Yapılan son anlaşmaya göre, Google ile Apple, Apple'ın yeni nesil yapay zeka altyapısını Google'ın Gemini modeli ve bulut teknolojisi temel alınarak geliştirilecek.

Samsung ve Apple: Rakip mi, iş ortağı mı?

Yapılan yapay zeka anlaşması büyük ses getirse de teknoloji şirketlerinin kendi aralarında uzun zamandır milyar dolar bütçeyi bulan anlaşmalar bulunuyor.

Apple'ın en önemli markası iPhone, bu teknolojik işbirliklerinin en somut örneklerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Şirket, uzun zamandır iPhone telefonlarda kullanılmak üzere en büyük rakibi olarak görülen Samsung'dan ekran satın alıyor.

Şirketin LG ile de anlaşması olmasına rağmen ekran teknolojileri büyük oranda Güney Koreli Samsung'dan geliyor. 2017 yılında yayımlanan Wall Street Journal raporuna göre, Samsung'un iPhone X için ürettiği parçalardan kazancı, o dönem kendi amiral gemisi Galaxy S8 için ürettiği parçalardan kazandığından daha fazla oldu. Bu da şirketleri hem birbirlerinin en büyük rakibi hem de en büyük iş ortağı haline getiriyor.

Apple telefonlarda kullandığı çipleri kendi tasarlarken üretimi konusunda da Tayvanlı TSMC ile çalışıyor. NVIDIA veya Qualcomm gibi şirketlerin üretimlerini de yapan TSMC, Apple'ın da çip konusundaki vazgeçilmezi konumunda bulunuyor.

Kamerada Apple, Sony ve LG işbirliği

Apple, telefonlarında bulunan kameralar konusunda da rakibi olarak görülebilecek şirketlerle işbirliği yapıyor. Apple'ın en uzun süreli ve en önemli kamera ortağı olarak Sony ön plana çıkıyor.

iPhone'ların arkasındaki kamera çıkıntılarının içindeki "göz", yani CMOS görüntü sensörü neredeyse 10 yılı aşkın süredir Sony tarafından üretiliyor.

Apple'ın ürünlerinde kameranın dışarıdan görülen cam lensleri ve bu lensleri hareket ettirerek netleme (autofocus) ile sarsıntı engelleme (OIS) yapan mekanik parçalar ise genellikle LG Innotek tarafından sağlanıyor.

Son olarak Apple için kullanılacak tüm parçalar dünyanın dört bir yanından getirilerek yine bir Tayvanlı şirket olan Foxconn'da bir araya getirilerek telefonlar ortaya çıkarılıyor.

Google ile Apple arasında 10 milyarlarca dolarlık arama motoru anlaşması

Teknoloji alanındaki en büyük kazan-kazan işbirliklerinden biri Alphabet (Google) ile Apple arasında mevcut bulunuyor. Google, her yıl Apple'a 10 milyarlarca dolar ödeme yaparak Safari tarayıcısında (iPhone, iPad ve Mac) varsayılan arama motoru olarak kalmaya devam ediyor. Bu, Google için devasa bir trafik kaynağı, Apple içinse saf bir kar kalemi anlamına geliyor.

Google, Pixel telefonlarını üretirken Apple gibi "tasarım bende, üretim başkasında" modelini uyguluyor. Şirket, çiplerini tasarlarken Samsung ve TSMC gibi şirketlerden yardım alıyor.

Pixel telefonların en büyük ekran tedarikçisi Samsung Display iken şirket bazı modellerde ise Çinli BOE ile çalışıyor. Google, telefonlardaki kamera sensörlerinde Sony'den destek alırken üretim ve montaj hattını ise büyük oranda Tayvan ve Hindistan'a kaydırdı.

Samsung: "Kendi kendine yeten şirket"

Teknoloji şirketleri arasında kendi kendine yetebilirliği en yüksek şirketlerden biri olarak ise Samsung öne çıkıyor. Bir Galaxy telefonun ekranı (Samsung Display), belleği (Samsung Semiconductor), kamerası ve işlemcisi (Exynos) şirketin kendi fabrikalarında üretiliyor. Apple'ın aksine dışa bağımlılığı çok daha düşük olan şirket, aksine Apple dahil tüm rakiplerine parça satışı yapıyor.

Şirket yapay zeka konusunda ise uzun süredir Google ile işbirliği halinde bulunuyor. Şirket kendi yapay zekasını geliştirmiş olsa da hibrit bir modeli anlatan Galaxy AI'de Gemini de bulunuyor.

Huawei'den "mecburi yerlileşme"

Çinli şirketlere bakıldığında ise tablo biraz daha değişiyor. Son yıllarda ABD'nin teknoloji ambargosu sebebiyle Huawei, pek çok alanda kendi ürünlerini geliştiriyor.

Bu kapsamda şirket, güncel telefonlarında ağırlıklı olarak kendi iştiraki olan HiSilicon tarafından tasarlanan Kirin işlemcilerini kullanıyor.

Android'i tamamen terk ederek kendi sistemi olan HarmonyOS'e geçen Huawei, bu sistemi sadece telefonlarda değil otomobillerde, saatlerde ve ev aletlerinde de çalıştırıyor. Şirket diğer parçalarda da bağımlılığı azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.