Teknoloji devlerinin yapay zeka harcamaları 725 milyar dolara ulaştı

Microsoft, Amazon, Meta ve Alphabet tarafından çarşamba günü açıklanan finansal sonuçlar, en büyük teknoloji şirketlerinin yatırım hedeflerini kararlı bir şekilde büyütmeye devam ettiğini gösterdi. Sektörün dört büyük oyuncusu, piyasadaki artan kapasite ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni teknolojilere uyum sağlamak amacıyla planlanan yapay zeka harcamaları miktarını yukarı yönlü revize etti. Çeyrek döneme girilirken piyasadaki beklentiler teknoloji devlerinin yatırımlarının sınırlı kalacağı yönündeydi.

Yılın başında bu grubun toplam harcamalarının yaklaşık 670 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmişti. Çarşamba gecesi art arda yayımlanan raporlarla birlikte güncel yapay zeka harcamaları tahmini 725 milyar dolar sınırına yaklaştı. Şirketlerin yatırım iştahı, sektör genelindeki büyüme beklentilerini de doğrudan şekillendirdi.

Meta cephesinde yapay zeka harcamaları bütçesi artıyor

Meta, 2026 yılı için yeni yatırım öngörüsünü paylaşan ilk şirket oldu ve sermaye harcaması tahminini 125 milyar ile 145 milyar dolar arasına yükseltti. Şirket yönetimi, yayımlanan kazanç raporunda bu artışın temel nedenini veri merkezi maliyetleri ve parça fiyatlarındaki belirgin yükseliş olarak açıkladı. Kapasite artırımı ihtiyacının da maliyetleri etkilediği ifade edildi. Beklentilerin üzerindeki bu bütçe duyurusunun ardından Meta hisseleri piyasa kapanışından sonra yüzde 6 oranında değer kaybetti.

Alphabet, yatırımcılara yaptığı son açıklamada tam yıl sermaye harcaması beklentisini 180 milyar ile 190 milyar dolar aralığına çektiğini duyurdu. Google Cloud birimindeki büyümenin analist tahminlerini aşmasıyla birlikte Alphabet hisseleri rapor sonrası yüzde 7 oranında yükseldi. Şirket, 2027 yılına bakıldığında söz konusu donanım ve yazılım harcamalarının önemli ölçüde artmaya devam etmesini beklediğini yatırımcılarına aktardı.

Microsoft ve Amazon pazar payını korumayı hedefliyor

Microsoft, 2026 takvim yılı için sermaye harcamalarının 190 milyar dolara ulaşmasını beklediğini çarşamba gecesi düzenlenen toplantıda bildirdi. Microsoft yönetimi, yüksek talep sinyalleri ve artan ürün kullanımı nedeniyle bu yatırımların geri dönüşünden tam olarak emin olduğunu belirtti. Ocak ayında Microsoft'un yıllık bazdaki yapay zeka harcamaları oranı 150 milyar dolar seviyesinde seyretmişti. Yükselen parça fiyatlarının bu bütçe artışında yaklaşık 25 milyar dolarlık bir etkisi oldu.

Amazon, Ocak ayında 2026 yılı sermaye harcamalarının 200 milyar dolara yaklaşacağını pazar paydaşlarına öngörmüştü. Şirket son kazanç toplantısında bu geniş çaplı yapay zeka harcamaları planlarının büyük ölçüde aynı kaldığını yatırımcılara aktardı. Bahsedilen bu teknoloji devlerinin bütçelerinin önemli bir kısmı, Nvidia gibi endüstri lideri üreticilerden alınan yüksek performanslı çipler için harcanıyor. Çip üreticilerinden gelen son sinyaller, talebin hız kesmeden devam ettiğini doğruladı.

Donanım üreticileri ve çip pazarı taleple şekilleniyor

Bellek ve düşük güçlü çiplerdeki küresel arz sıkıntısı, Sandisk, Western Digital ve Intel gibi köklü şirketleri hisse senedi piyasasında yeniden öne çıkardı. Sektörün önemli oyuncularından Seagate hisseleri, açıklanan üç aylık finansal sonuçlarının ardından çarşamba günü yüzde 11 oranında sert bir yükseliş yaşadı. Ancak bu ağır maliyetli teknoloji yatırımları şirketler üzerinde belirgin bir finansal baskı da oluşturdu. Meta ve Microsoft'un mevcut ekiplerini sadeleştirme yolları aradığına dair raporlar geçtiğimiz hafta içinde piyasaya yansımıştı.

Büyük teknoloji şirketleri yıllardır elde ettikleri yüksek nakit akışlarına rağmen yeni yatırım projeleri için borç piyasalarına yönelmeye başladı. Yazılım hisselerine yönelik piyasa duyarlılığı azalırken, şirketlerin yetersiz yatırım yapma riskini aşırı yapay zeka harcamaları yapma riskinden daha tehlikeli görmesi, teknoloji sektöründeki yüksek bütçeli donanım ve altyapı büyüme stratejisinin yıl genelinde katlanarak süreceğine işaret ediyor.