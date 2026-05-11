Hamide HANGÜL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Meh­met Fatih Kacır, Türkiye'nin bu­gün kritik teknolojileri kendi imkânlarıyla geliştirebilme, üretebil­me, rekabetçi şekilde dünyaya suna­bilme adına muazzam kazanımlar el­de ettiğini söyledi. Turkcell'in gençleri teknolojiye yönlendirmek için bu yıl ikincisini düzenlediği ‘Yarının Tekno­loji Liderleri Ödül Töreni’nde konuşan Bakan Mehmet Fatih Kacır, son yıllar­da Türkiye'de teknoloji girişimlerine yapılan girişim sermayesi yatırımla­rını hızla büyütmeye gayret ettikleri­ne vurgu yaptı. Türkiye’de son 5 yılda teknoloji girişimlerine 5,5 milyar dolar yatırım yapıldığına işaret eden Bakan Kacır, “Bir önceki 5 yılda bu tutar 550 milyon dolardı. Ondan önceki 5 yılda bu tutar 280 milyon dolardı. Yani katla­narak büyüyen bir yatırım ölçeğinden bahsediyoruz. Milli gelirimizin yakla­şık yüzde 1,5’ini araştırma ve geliştir­me faaliyetlerine ayırıyoruz. İtalya gi­bi, İspanya gibi ülkelerle milli geliri­mizden Ar-Ge’ye ayırdığımız pay çok yakın seviyelerde" diye konuştu.

“311 bin Ar-Ge insan kaynağı var”

Türkiye’nin teknoloji ekosisteminin altyapılarıyla, üniversiteleriyle, araş­tırma merkezleriyle, laboratuvarlarıy­la, teknoparklarıyla, yatırımcılarıyla ve girişimcileriyle adeta bir dağıtık si­nir ağında ortaklaşa çalışan inovas­yon zekâsı olduğunu dile getiren Bakan Kacır, “23 yıl öncesinde Türkiye’nin yıllık Ar-Ge harcamaları 1 milyar do­lardı. Şimdi Türkiye’nin yıllık Ar-Ge harcamaları 20 milyar dolar. 23 yıl ön­ce 29 bin Ar-Ge insan kaynağı vardı, şimdi Türkiye’de 311 bin Ar-Ge insan kaynağı var" açıklamasını yaptı. Önü­müzdeki dönemde 300 milyon dolar daha kaynağı Türkiye'nin teknolo­ji girişimlerine yatırım yapacak fon­lara yönlendireceklerini aktaran Ka­cır, girişimlerin alternatif finansman enstrümanlarından yararlanmasını önemsediklerini kaydetti.

“Toplam 829 proje yarıştı”

Törenin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğu­na 30 yıldan uzun süredir öncülük et­tiklerini söyledi. Koç, bu yolculukta Turkcell'i Türkiye'nin teknoloji lideri yapan en temel yaklaşımın ise "tekno­lojiyi insanımız için faydaya dönüştür­mek" olduğunu ifade etti. Koç, “Genç­lerimizden aldığımız motivasyonla bu yıl yarışmanın kapsamını daha da ge­nişlettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri­yeti'ne de projemizi açtık. 71 ilden 161 üniversitenin katılımıyla toplam 829 proje yarıştı. Yarının Teknoloji Lideri olmak için geliştirilen projelerin sayısı geçen yılın iki katını aştı. Bu başarının arkasında güçlü bir ekosistem var. Dev­letimizin ortaya koyduğu vizyon, sağla­dığı destek ve açtığı alan, gençlerimizin yolunu açıyor. Kamu, üniversite ve özel sektörün aynı hedefte buluştuğu bu ya­pı, ülkemizin teknoloji yolculuğuna hız kazandırıyor” ifadelerini kullandı.

“Yazılan her kod güçlü yarınlara atılan imza”

Bir fikre sahip çıkmanın, yarına sa­hip çıkmak olduğunu ve bu cesaretin herhangi bir ödülden daha değerli ol­duğunu dile getiren Koç, yalnızca ödül alanlar değil, fikrinin peşinden gitme cesareti gösteren herkesin bu yarışma­nın kazananı olduğunu kaydetti. Or­taya koyulan her fikrin, yazılan her bir kodun, Türkiye'nin güçlü yarınları­na atılmış birer imza olduğuna işaret eden Koç, sözlerini şu şekilde tamam­ladı: “Bundan böyle de sizlerin yanında olmaya ve 'Turkcell ile Yarınlar Senin!' demeye devam edeceğiz. Ödül alma­ya hak kazanan arkadaşlarımızı, fina­le kalan 12 ekibi ve başvuru yapan her bir gencimizi yürekten kutluyorum. Bu vesileyle vizyonlarıyla bu sürece yön veren Sayın Bakanımıza ve devletimi­zin değerli temsilcilerine saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

‘Yarının Teknoloji Liderleri’ne 3 milyon 300 bin TL ödül

Törende, yarışmada dereceye giren ekiplere ödülleri verildi. Türkiye'de üniversitelilere yönelik en kapsamlı proje yarışması olan "Yarının Teknoloji Liderleri"nde birinci olan Signify projesi 1 milyon lira, ikinci Memovision projesi 800 bin lira, üçüncü Smellcontrol projesi ise 600 bin lirayla ödüllendirildi. Ayrıca, jüri tarafından belirlenen Cyberkıds, Eneratıcs ve KazAI projelerine de 300 bin liralık para ödülü takdim edildi. Birinci olan Signify projesi, işitme engelli bireylerin bankacılık ve sağlık gibi temel hizmetlerde tercümana bağımlı kalmamalarını hedeflerken, mahremiyet ve iletişim kopukluğunu, yapay zekâ destekli çift yönlü anlık çeviriyle ortadan kaldırmayı sağlıyor. İkinciliği elde eden Memovısıon ise dijital reklamcılıkta içeriklerin etkisini ölçmek için kullanılan kampanya sonrası yöntemlerin maliyetli ve yavaş olması sorununa çözüm getiriyor. Üçüncü olan Smellcontrol projesi de endüstriyel tesisler ve kentsel alanlardaki gaz sızıntıları ile uçucu organik bileşiklerin (VOC) geleneksel yöntemlerle ayırt edilememesi sorununu, çoklu gaz karışımlarını eş zamanlı analiz ederek çözmeyi amaçlıyor.