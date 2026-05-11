Teknoloji girişimlerine 5,5 milyar dolar yatırım
Türkiye’de son 5 yılda teknoloji girişimlerine 5,5 milyar dolar yatırım yapıldığını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bir önceki 5 yılda bu 550 milyon dolar, önceki 5 yılda 280 milyon dolardı. Yatırım ölçeği katlanarak büyüyor” dedi.
Hamide HANGÜL
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin bugün kritik teknolojileri kendi imkânlarıyla geliştirebilme, üretebilme, rekabetçi şekilde dünyaya sunabilme adına muazzam kazanımlar elde ettiğini söyledi. Turkcell'in gençleri teknolojiye yönlendirmek için bu yıl ikincisini düzenlediği ‘Yarının Teknoloji Liderleri Ödül Töreni’nde konuşan Bakan Mehmet Fatih Kacır, son yıllarda Türkiye'de teknoloji girişimlerine yapılan girişim sermayesi yatırımlarını hızla büyütmeye gayret ettiklerine vurgu yaptı. Türkiye’de son 5 yılda teknoloji girişimlerine 5,5 milyar dolar yatırım yapıldığına işaret eden Bakan Kacır, “Bir önceki 5 yılda bu tutar 550 milyon dolardı. Ondan önceki 5 yılda bu tutar 280 milyon dolardı. Yani katlanarak büyüyen bir yatırım ölçeğinden bahsediyoruz. Milli gelirimizin yaklaşık yüzde 1,5’ini araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayırıyoruz. İtalya gibi, İspanya gibi ülkelerle milli gelirimizden Ar-Ge’ye ayırdığımız pay çok yakın seviyelerde" diye konuştu.
“311 bin Ar-Ge insan kaynağı var”
Türkiye’nin teknoloji ekosisteminin altyapılarıyla, üniversiteleriyle, araştırma merkezleriyle, laboratuvarlarıyla, teknoparklarıyla, yatırımcılarıyla ve girişimcileriyle adeta bir dağıtık sinir ağında ortaklaşa çalışan inovasyon zekâsı olduğunu dile getiren Bakan Kacır, “23 yıl öncesinde Türkiye’nin yıllık Ar-Ge harcamaları 1 milyar dolardı. Şimdi Türkiye’nin yıllık Ar-Ge harcamaları 20 milyar dolar. 23 yıl önce 29 bin Ar-Ge insan kaynağı vardı, şimdi Türkiye’de 311 bin Ar-Ge insan kaynağı var" açıklamasını yaptı. Önümüzdeki dönemde 300 milyon dolar daha kaynağı Türkiye'nin teknoloji girişimlerine yatırım yapacak fonlara yönlendireceklerini aktaran Kacır, girişimlerin alternatif finansman enstrümanlarından yararlanmasını önemsediklerini kaydetti.
“Toplam 829 proje yarıştı”
Törenin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna 30 yıldan uzun süredir öncülük ettiklerini söyledi. Koç, bu yolculukta Turkcell'i Türkiye'nin teknoloji lideri yapan en temel yaklaşımın ise "teknolojiyi insanımız için faydaya dönüştürmek" olduğunu ifade etti. Koç, “Gençlerimizden aldığımız motivasyonla bu yıl yarışmanın kapsamını daha da genişlettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de projemizi açtık. 71 ilden 161 üniversitenin katılımıyla toplam 829 proje yarıştı. Yarının Teknoloji Lideri olmak için geliştirilen projelerin sayısı geçen yılın iki katını aştı. Bu başarının arkasında güçlü bir ekosistem var. Devletimizin ortaya koyduğu vizyon, sağladığı destek ve açtığı alan, gençlerimizin yolunu açıyor. Kamu, üniversite ve özel sektörün aynı hedefte buluştuğu bu yapı, ülkemizin teknoloji yolculuğuna hız kazandırıyor” ifadelerini kullandı.
“Yazılan her kod güçlü yarınlara atılan imza”
Bir fikre sahip çıkmanın, yarına sahip çıkmak olduğunu ve bu cesaretin herhangi bir ödülden daha değerli olduğunu dile getiren Koç, yalnızca ödül alanlar değil, fikrinin peşinden gitme cesareti gösteren herkesin bu yarışmanın kazananı olduğunu kaydetti. Ortaya koyulan her fikrin, yazılan her bir kodun, Türkiye'nin güçlü yarınlarına atılmış birer imza olduğuna işaret eden Koç, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bundan böyle de sizlerin yanında olmaya ve 'Turkcell ile Yarınlar Senin!' demeye devam edeceğiz. Ödül almaya hak kazanan arkadaşlarımızı, finale kalan 12 ekibi ve başvuru yapan her bir gencimizi yürekten kutluyorum. Bu vesileyle vizyonlarıyla bu sürece yön veren Sayın Bakanımıza ve devletimizin değerli temsilcilerine saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
‘Yarının Teknoloji Liderleri’ne 3 milyon 300 bin TL ödül
Törende, yarışmada dereceye giren ekiplere ödülleri verildi. Türkiye'de üniversitelilere yönelik en kapsamlı proje yarışması olan "Yarının Teknoloji Liderleri"nde birinci olan Signify projesi 1 milyon lira, ikinci Memovision projesi 800 bin lira, üçüncü Smellcontrol projesi ise 600 bin lirayla ödüllendirildi. Ayrıca, jüri tarafından belirlenen Cyberkıds, Eneratıcs ve KazAI projelerine de 300 bin liralık para ödülü takdim edildi. Birinci olan Signify projesi, işitme engelli bireylerin bankacılık ve sağlık gibi temel hizmetlerde tercümana bağımlı kalmamalarını hedeflerken, mahremiyet ve iletişim kopukluğunu, yapay zekâ destekli çift yönlü anlık çeviriyle ortadan kaldırmayı sağlıyor. İkinciliği elde eden Memovısıon ise dijital reklamcılıkta içeriklerin etkisini ölçmek için kullanılan kampanya sonrası yöntemlerin maliyetli ve yavaş olması sorununa çözüm getiriyor. Üçüncü olan Smellcontrol projesi de endüstriyel tesisler ve kentsel alanlardaki gaz sızıntıları ile uçucu organik bileşiklerin (VOC) geleneksel yöntemlerle ayırt edilememesi sorununu, çoklu gaz karışımlarını eş zamanlı analiz ederek çözmeyi amaçlıyor.