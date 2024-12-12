Teknoloji hisselerinde dev ralli! Nasdaq Bileşik Endeksi kapanışta tarihi zirveyi gördü

ABD borsalarında teknoloji hisselerinin güçlü performansı, Nasdaq Bileşik Endeksi’ni ilk kez 20.000 puanın üzerine taşıdı. Alphabet ve Tesla, Çarşamba günü yeni zirvelere ulaştı ve Amazon ve Meta’nın katılımıyla teknoloji sektörü genelinde önemli kazanımlar yaşandı.

Gün içinde dört teknoloji devinin toplam piyasa değerine yaklaşık 416 milyar dolar eklenirken, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,77 artışla 20.034,89 puandan kapanış yaptı.

Piyasalarda farklı seyirler

Teknoloji hisselerindeki yükseliş S&P 500 Endeksi’ni de yukarı çekti ve endeks yüzde 0,82 artışla günü tamamladı. Ancak, sanayi hisseleri odaklı Dow Jones Sanayi Endeksi ise yüzde 0,22 düşüş kaydetti ve teknoloji ağırlıklı yükselişe eşlik edemedi.

Yatırımcıların gözü yıl sonu raporlarında

Analistler, yıl sonu bilançolarının yaklaşmasıyla teknoloji hisselerindeki yükselişin devam edebileceğini belirtiyor. Özellikle yapay zeka, bulut teknolojileri ve elektrikli araç sektöründeki büyüme beklentileri, piyasalardaki olumlu havayı desteklemeyi sürdürüyor.

Nasdaq’ın tarihindeki dönüm noktası

Nasdaq Bileşik Endeksi’nin 20.000 puanın üzerine çıkması, borsa tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen teknoloji sektörü liderliğindeki yükseliş trendinin devam edebileceğini öngörüyor.