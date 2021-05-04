Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programında ‘mobilite’ sektörü için çağrıya çıkıldı
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında mobilite başlığı altında 5 yeni teknoloji için çağrıya çıkıldı. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili 152 ürün ve 5 ana başlık altında 40 yenilikçi teknolojinin üretimi desteklenecek.
Hüseyin GÖKÇE
ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında mobilite başlığı altında 5 yeni teknoloji için çağrıya çıkıldı. Çağrı kapsamında desteklenecek yatırımlar için alt sınır 10 milyon lira olacak. Yatırımlara, bazı vergi ve prim destekleri yanı sıra, yatırım yeri, enerji ve faiz desteği sağlanıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın verdiği bilgilere göre Mobilite çağrısı başlığı altında; Otonom veya Yarı-Otonom Konsept Araçlar, Sürücü Destek ve Güvenlik Teknolojileri, İleri Malzeme Teknolojileri, Batarya ve Enerji Yönetim Teknolojileri ile Yeni Nesil İleri Kablosuz ve Mobil Teknolojiler desteklenecek.
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın, Türkiye açısından stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkânlarla üretimini amaçladığını belirten Bakan Varank, bu kapsamda ilk olarak makine sektöründe çağırıya çıkıldığını hatırlattı.
Mobilite çağırısında, orta-yüksek ve yüksek teknolojili 152 ürün ve 5 ana başlık altında 40 yenilikçi teknoloji üretiminin destekleneceğinin altını çizen Bakan Varank, yanı sıra 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve On Birinci Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda “Mobilite Araç ve Teknolojileri Strateji Yol Haritası” çalışmasını yürüttükleri bilgisini verdi.
Türk mobilite sektörünün hâlen üretiminin yüzde 85’ini Avrupa’ya ihraç ettiğini söyleyen Mustafa Varank, “Hedefimiz bu sektörümüzün, yeşil mutabakat sonrası AB’nin sanayi, dijitalleşme ve çevreye yönelik politikalarından kaynaklı yükümlülüklerini karşılayacak şekilde ihracatını artırmasıdır” diye konuştu.
Mobilite sektöründe yerlilik oranının 2030’e kadar yüzde 75’e çıkarılmasını amaçladıklarını belirten Varank, 2023’e kadar ise sektörün ihracattaki payını yüzde 20’ye çıkarmayı öngördüklerini aktardı.
Çağrı kapsamında desteklenmesi öngörülen 152 ürün için 2015-2019 döneminde 9.3 milyar dolarlık açık verildiğini söyleyen Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile yatırımların hızlı, esnek ve etkin şekilde desteklendiğini bildirdi.
Tek pencere mekanizması
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında TÜBİTAK, KOSGEB ve yatırım teşvik belgesi kapsamındaki destekler tek pencere mekanizması ile bir arada tanımlanabiliyor. Bu yatırımlar stratejik yatırım teşviklerinden yararlanabildiği gibi 50 milyon lira ve üzerindeki yatırımlarda proje bazlı teşvik sistemi desteği de verilebiliyor.
Başvurular 8 Haziran’a kadar yapılabilecek
Başvurular, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki, hamle.gov.tr sitesi üzerinden 8 Haziran’a kadar yapılabilecek.
Mobilite çağrısı ile destek kapsamında yer alan 5 yenilikçi teknoloji üst başlığı şöyle:
Otonom veya Yarı-Otonom Konsept Araçlar
Sürücü Destek ve Güvenlik Teknolojileri
İleri Malzeme Teknolojileri
Batarya ve Enerji Yönetim Teknolojileri
Yeni Nesil İleri Kablosuz ve Mobil Teknolojiler
Destek kapsamındaki ürünler ve GTİP numaraları şöyle:
1 731512000011 Demir/çelikten diğer transmisyon zincirleri
2 840681000000 Buhar türbinleri; deniz taşıtları dışında kullanılan, Güç>40MW
3 840690900000 Buhar türbinlerine ait diğer aksam; parçalar
4 840810890000 Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 1000 kW<güç=< 5000 kW
5 840820310000 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; güç=< 50 kW
6 840820350000 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; 50 kW<güç=< 100kW
7 840820370000 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; güç>100 kW
8 840820510000 Diğer kara taşıtları için dizel motor; güç=< 50 kW
9 840820550000 Diğer kara taşıtları için dizel motor; 50 kW<güç=< 100 kW
10 840820570000 Diğer kara taşıtları için dizel motor; 100 kW<güç=< 200 kW
11 840820990000 Diğer kara taşıtları için dizel motor; güç>200 kW
12 840890479000 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 50 kW<güç=< 100 kW
13 840890619000 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 100 kW<güç=< 200 kW
14 840890679000 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 300 kW<güç=< 500 kW
15 840890819000 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 500 kW<güç=< 1000 kW
16 840890859000 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 1000 kW<güç=< 5000 kW
17 841013000000 Su türbinleri, su çarkları; güç>10000 kW
18 841112301000 Sivil hava taşıtları için turbojetler (44 kn < itici güç=< 132 kn)
19 841122201000 Sivil hava taşıtları için türbopropellerler (1100 kW < itici güç =< 3730 kW)
20 841181001000 Sivil hava taşıtları için diğer gaz türbinleri (itici güç =< 5000 kW)
21 841191001000 Sivil hava taşıtları için turbojetler ve türbopropellerlere ait aksam, parçalar
22 841199001000 Sivil hava taşıtları için gaz türbinlerine ait aksam; parçalar
23 841330809000 Diğer yerlerde kullanılan içten yanmalı motorlara ait diğer yakıt/soğutma pompaları
24 841360209000 Diğer yerlerde kullanılan döner deplasmanlı hidrolik pompalar
25 841360619000 Diğer yerlerde kullanılan diğer döner deplasmanlı kanatlı, hidrolik yağ pompaları
26 841370599000 Diğer yerlerde kullanılan tek kademeli, çarkı tek girişli, diğer gövdeli,radyal akışlı pompalar; çıkış ağzı çapı>15 mm.
27 841410899000 Diğer kullanım için diğer vakum pompaları *
28 841430899000 Diğer yerler için soğutma cihazlarında kullanılan diğer kompresör; gücü > 0,4 kW
29 841520000000 Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden klimalar *
30 841869009919 Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar *
31 842139251000 Sivil hava taşıtları için havanın filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar
32 842139351000 Sivil hava taşıtları için katalitik işlem esaslı diğer gazların filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar
33 842139359000 Diğer yerler için katalitik işlem esaslı diğer gazların filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar
34 842410000000 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)
35 847150001000 Sivil hava taşıtları için numerik bilgi işlem birimleri
36 847160701000 Sivil hava taşıtları için diğer giriş/çıkış birimleri
37 848180590000 Diğer process kontrol valfları
38 848310211000 Sivil hava taşıtları için krank ve krank mili (dökme demir/çelikten)
39 848310951000 Sivil hava taşıtları için diğer transmisyon milleri
40 848330381000 Sivil hava taşıtları için yatak kovanları (rulmansız) diğer rulmanlar için
41 848330801000 Sivil hava taşıtları için mil yatakları
42 848340291000 Sivil hava taşıtları için diğer dişliler, dişli sistemleri(sürtünme dişlileri hariç)
43 848340901000 Sivil hava taşıtları için diğer dişliler, dişli sistemleri, bilyeli vidalar, dişli kutuları
44 848350200012 Kasnaklar; dökme demir/çelik dökümden
45 850120009000 Diğer kullanım için üniversal alternatif akım/doğru (AC/DC) motorları; güç > 37, 5 W
46 850131001011 Sivil hava taşıtları için diğer doğru akım (DC) motorları; 37.5 W < güç =< 750 W
47 850440302000 Sivil hava taşıtları için telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi işlem makinaları vb. için kullanılan statik konvertör
48 850440309000 Diğer kullanım için telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi işlem makinası vb. için kullanılan statik konvertör
49 850440551000 Sivil hava taşıtları için akümülatör şarj ediciler
50 850440559000 Diğer kullanım için akümülatör şarj ediciler
51 850440841000 Sivil hava taşıtları için invertörler; güç =<7, 5kVA
52 850440901000 Sivil hava taşıtları için diğer statik konvertörler
53 850520000000 Elektromanyetik kaplinler, kavramalar ve frenler
54 850650100000 Lityumlu silindirik piller
55 850650900000 Lityumlu diğer piller
56 850720800000 Kurşun-asitli diğer akümülatörler
57 850750000000 Nikel-metal hidrürlü elektrik akümülatörleri
58 850760000000 Lityum iyonlu elektrik akümülatörleri
59 850790800000 Akümülatörlerin diğer aksam ve parçaları **
60 851140009000 Diğer kullanım için marş motorları
61 851150001000 Sivil hava taşıtları için diğer jeneratörler
62 851180009019 Diğer kullanım için diğer tertibat ve cihazlar
63 851220000012 Her türlü farlar (monoblok farlar hariç)
64 851230100000 Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmları
65 851230900019 Sesli diğer işaret cihazları
66 851240000011 Elektrik motorlu cam siliciler (tekli veya ikili)
67 851290900011 Aydınlatma cihazlarına ait olan diğer aksam ve parçalar
68 851290900012 Sesli işaret cihazlarına ait diğer aksam ve parçalar
69 851290900013 Cam silicilere ait olan diğer aksam ve parçalar
70 851680200011 Taşıtlarda kullanılan elektrikli ısıtıcı rezistanslar; izole edici bir mesnet üzerine monte edilmiş
71 851680800011 Taşıtlarda kullanılan elektrikli ısıtıcı diğer rezistanslar
72 851711000000 Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları
73 851712000011 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları
74 851718000019 Diğer telefon cihazları; diğerleri
75 851761001000 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya/vermeye mahsus baz istasyonları; hücresel ağ için olan
76 851762001000 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya, çevirmeye, vermeye/yeniden oluşturmak için makina; hücresel ağ için olan
77 851762009000 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya, çevirmeye, vermeye/yeniden oluşturmak için makina; diğerleri
78 851769100000 Görüntülü telefon cihazları
79 851770000000 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar için aksam ve parçalar
80 852580990000 Görüntü kaydedici diğer kameralar
81 852691800013 Uydu seyrüsefer telsiz alıcıları
82 852691800019 Diğer telsiz seyrüsefer yardımcı cihazları
83 852692002000 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
84 852692009014 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları, diğerleri, kablosuz ateşleme/tetikleme sistemleri
85 852692009019 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları, diğerleri (kablosuz ateşleme/tetikleme sistemleri hariç)
86 852721200000 Motorlu taşıtlar için lazer okuma sistemli radyo teyp; Numerik Radyo Data sinyal alan ve çözen,harici güç kaynaklı
87 853010000000 Demiryolları/tramvaylar için sinyalizasyon vb. kumanda cihazları
88 853080000011 Liman, hava meydan trafik kontrol kumanda cihazları
89 853650190000 Diğer elektrik anahtar (anma gerilimi =< 60 v.)
90 853710910000 Programlanabilir hafızalı kumanda cihazı (gerilim=<1000 v.)
91 853710950000 Dokunmatik veri giriş cihazları (touch screen); algılayan, bir cihaza takılmak için tasarlanmış, gerilimi <= 1000 volt
92 853710980019 Elektriğin kontrol/dağıtımına mahsus diğer panolar, konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler (gerilim =< 1000 v.)
93 854442900000 Bağlantı parçaları takılmış olan (gerilimi:<1000 V.) diğer elektrik iletkenleri; diğer yerde kullanılan **
94 860711000000 Çekici bojiler ve bissel bojiler
95 860719100000 Demiryolu taşıtları veya tramvaylar için dingiller (monte edilmiş/edilmemiş); tekerlekler ve bunların aksam ve parçaları
96 870220100000 Hem dizel veya yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar; silindir hacmi>2500 cm3, kapasite>=10 kişi
97 870220900000 Hem dizel veya yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar; silindir hacmi<=2500 cm3,kapasite>=10 kişi
98 870230100000 Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar; silindir hacmi>2800 cm3, kapasitesi >=10 kişi
99 870230900000 Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar; silindir hacmi<=2800 cm3, kapasitesi >=10 kişi
100 870240000000 Sadece elektrik motorundan tahrikli taşıtlar; kapasitesi >=10 kişi
101 870332199011 Ambulans (dizel/yarı dizel, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi<=2500 cm3)
102 870340100000 Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar; yeni, harici güç kaynağından şarj edilenler HARİÇ
103 870350000000 Hem dizel/yarı dizel hemde tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar; harici güç kaynaktan şarj edilenler HARİÇ
104 870360100000 Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar; yeni, harici bir güç kaynağından şarj edilenler
105 870380100000 Sadece elektrik motorundan tahrikli diğer taşıtlar; yeni
106 870390000000 İnsan taşımaya mahsus diğer taşıtlar
107 870821100000 Emniyet kemerleri; özel amaçlı,binek otomobilleri,insan taşımak için imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar için
108 870830100000 Özel amaçlı,eşya taşımak,insan taşımak için motorlu taşıtlar,traktörler,motokültörlerin fren ve servo frenler ve aksamı
109 870830910000 Kara taşıtlarının frenleri ve servo - frenleri ve bunların aksam ve parçaları
110 870840200000 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için vites kutuları ve aksam, parçaları
111 870840500000 Kara taşıtlarının vites kutuları
112 870840910000 Kara taşıtları vites kutuları aksam, parçası (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)
113 870840990000 Kara taşıtları vites kutuları aksam, parçası (diğerleri)
114 870850200011 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için taşıyıcı aksları
115 870850200019 Kara taşıtların montaj sanayisi için diğer amaçlı aksları
116 870850350011 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için taşıyıcı aksları
117 870850350019 Kara taşıtların diğer amaçlar için aksları;diğerleri
118 870850550000 Kara taşıtları akslarının aksam, parçaları (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)
119 870850910000 Kara taşıtları taşıyıcı akslarının aksam, parçaları (diğerleri)
120 870891350000 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için radyatörleri
121 870892200000 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için eksoz susturucuları ve boruları
122 870893900012 Debriyajların aksam ve parçaları (montaj sanayinde kullanılanlar hariç)
123 870894200011 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için direksiyon simitleri
124 870894200012 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için direksiyon kolonları
125 870894200013 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için mekanik direksiyon kutuları
126 870894200014 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için hidrolik direksiyon kutuları (ağırlığı=<30 kg.)
127 870894350012 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için direksiyon kolonları
128 870894350014 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için hidrolik direksiyon kutuları (ağırlığı=<30 kg.)
129 870894990000 Kara taşıtları için direksiyon simitinin, kolonunun, kutusunun diğer aksam, parçası
130 870895100000 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için hava ile şişmeli hava yastıkları (airbag)
131 870895910000 Motorlu taşıtlar için hava ile şişmeli hava yastıkları (airbag) ve aksam ve parçaları (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)
132 870911900000 Diğer amaçlı elektrikli kısa mesafe taşıtlar
133 871160900012 Motosikletler (mopedler dahil), sepetler; elektrik motorundan tahrikli, motor gücü 20 kW' ı geçmeyenler
134 871410900000 Motorsikletlere ait (mopedler dahil) diğer aksam, parça ve aksesuar
135 871690900012 Römork, yarı römorkların frenleri vb. aksam; parçaları
136 880240009000 Diğer hava taşıtları (boş ağırlık >15000 kg)
137 880320000000 İniş takımları vb. aksam ve parçaları; hava taşıtlarının
138 880330000000 Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları
139 880390900000 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki diğer hava taşıtlarına ait aksam, parçalar
140 880521000000 Hava muharebe simulatörü ve bunların aksamı
141 902519201100 Sivil hava taşıtları için elektronik termometre
142 902519802100 Sivil hava taşıtları için diğer termometre
143 902610291000 Sivil hava taşıtları için sıvıların akışını/seviyesini ölçmeye mahsus diğer elektronik cihazlar
144 902620201000 Sivil hava taşıtları için basınç ölçmeye/kontrol etmeye mahsus elektronik cihazlar
145 902620801000 Sivil hava taşıtları için basınç ölçmeye/kontrol etmeye mahsus diğer cihazlar
146 902910002000 Elektronik veya elektrikli olan devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, milometreler , pedometreler vb
147 902920311000 Taşıtlar için elektronik/elektrikli hız göstergeleri
148 902920389000 Diğer hız göstergeleri ve takometreler
149 940110001000 Sivil hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyalar (deri kaplanmamış)
150 940110009000 Diğer hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyalar
151 940190100000 Hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyaların aksam, parçaları
152 940190800011 Kara nakil vasıtaları için oturmaya mahsus mobilyaların aksam; parçaları