Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi'nde başvuru süresi uzuyor

11 Kasım 2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerin talebi üzerine Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda başvuru süresini 15 gün uzatma kararı aldıklarını bildirdi.

Bakan Varank, Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesini amaçladıkları Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na değinerek, şöyle konuştu:

"Ön başvuru tarihi olarak 22 Kasım'ı ilan etmiştik. Sanayicimizin bir süre uzatım talebi var, biz de bunu cevapsız bırakmayız. Sizlerin talebi üzere başvuru süremizi 15 gün daha uzatma kararı almanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu programdan ve sunduğu teşviklerden en iyi şekilde faydalanmanızı istiyoruz. Makine sektöründen sonra, diğer öncelikli sektörler ve ürün grupları için de çağrılara çıkacağız. Biz oldukça heyecanlıyız. Sizin de bu heyecanın bir parçası olmanızı ve tam ekonomik bağımsızlık yolunda bizimle birlikte hareket etmenizi istiyoruz."

Teknoyatırım programında yeni çağrı bu hafta

Konya'da 16 KOBİ'nin KOSGEB'in Teknoyatırım Destek Programı kapsamında açılan çağrıya müracaat ettiğinin bilgisini veren Varank, 11 firmanın teknik ve mali fizibilitesinin bağımsız kurullarda değerlendirildiğini, 10 projenin kabul edilmesine karar verildiğini ve 1 proje için de revizyon istendiğini ifade etti.

Varank, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla destek kararı verdiğimiz 10 projenin toplam yatırım tutarı yaklaşık 40 milyon lira, KOSGEB olarak bunun 20 milyon lirasını karşılayacağız. KOBİ'lerimizi inovasyon liderliğinde, yüksek teknoloji ve katma değer üretmeye yönlendirmek istiyoruz. İşte Teknoyatırım programı, bizim buradaki kaldıraçlarımızdan bir tanesi. Programın yeni çağrısına bu hafta çıkacağız. Bu kapsamda aynı şartları taşıyan projelere 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Bu desteğin yüzde 30’u geri ödemesiz olacak. Bundan sonra bu çağrılarımızı da zamanla sınırlı olmadan sürekli açık tutacağız."

Sanayicilere "işletme cetveli" çağrısı

Sanayicilere sanayi sicil sistemine kayıt olma çağrısında da bulunan Varank, "Bu sizlere ciddi avantajlar getiren bir uygulama. Sisteme girmenizle birlikte, KDV tecil-terkin işlemlerinden faydalanıyorsunuz. TRT payı ödemiyorsunuz. Yerli malı belgesi almak için de sanayi sicil sistemine kayıt olmak mecburi. Biliyorsunuz, yerli malı belgeniz olduğunda kamu ihalelerinde yerli lehine yüzde 15 fiyat avantajından faydalanmak mümkün oluyor. Dolayısıyla eğer aranızda sisteme girmemiş olanlar ya da güncelleme yapmamış olanlar varsa, ellerini çabuk tutsunlar diyorum." diye konuştu.

"Süre uzatımı başarıyı artıracaktır"

Konya Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü de Konya'nın ihracatta Türkiye ortalamasının üzerinde performans gösterdiğini söyledi. Kütükcü, "Bu yılın ilk 10 ayında yüzde 14 ihracat artışıyla 1 milyar 673 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Yıl sonunda ise 2 milyar doları hedefliyoruz." dedi.

Sanayi mamullerinin Konya'nın ihracatının yüzde 75'ini oluşturduğuna dikkati çeken Kütükcü, Konya’nın Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında da 5'inci sırada yer aldığını dile getirdi.

Kütükcü, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile ilgili süreçleri sanayicilerle paylaştıklarını belirterek, "Ancak ilan edilen 22 Kasım ön başvuru bitiş tarihinin uzatılmasını talep ediyoruz. Sanayicilerimizin bu kadar kısa bir sürede bu program için iyi bir dosya hazırlaması çok zor. Hem başvuru tarihinin uzatılması hem de sanayicilerimizin programla ilgili daha fazla bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması bu programın başarısını artıracaktır." diye konuştu.