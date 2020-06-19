Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesinde birden fazla ürün üretilebilecek

19 Haziran 2020

ANKARA(DÜNYA)



Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğle, 18 Eylül 209 tarihli Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Uygulama esaslarında bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre, başvuru kapsamında faaliyete geçecek tesiste birden çok ürünün üretilmesinin de önü açıldı. Ancak burada, temel ürün olarak üretilmesi planlanan ürünün, çağrı duyurusunda yer alan ürün listesinde bulunması zorunlu olacak.



Diğer ürünler; temel ürün ile bağlantılı olması, aynı makine parkurunda üretilebilir olması şartlarıyla, Ar-Ge desteklerinden yararlanabilecek. Uygulama tebliğinde yapılan başka bir değişikliğe göre, projenin AR-GE kısmı için başvuru sahibi şirket, projenin AR-GE sürecinin bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla AR-GE yüklenicisi şirketle ortaklı AR-GE projesi sunabilecek.



AR-GE sürecinin tamamını başvuru sahibi firma dışındaki bir veya daha fazla AR-GE yüklenicisi gerçekleştirecekse, başvurunun AR-GE kısmı, AR-GE yüklenicisi firmalar tarafından ortaklı AR-GE projesi olarak hazırlanabilecek.



Böyle bir iş birliği yapılması durumunda başvuru esnasında, başvuru sahibiyle AR-GE yüklenicileri arasında imzalanmış Fikri ve Mülkiyet Hakları Paylaşımı Protokolünün de Program Portalına yüklenmesi zorunlu olacak.