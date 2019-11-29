‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’nde makine tamam, sıra diğer sektörlerde

29 Kasım 2019

Handan Sema CEYLAN

ÇORLU - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’de yüksek teknolojili sektörlerde katma değeri artıracak ürünler için “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” başlattıklarını hatırlatarak, “Program kapsamında sanayicimizin desteklerden yararlanması için makine sektöründe 6 Aralık’a kadar çağrıya çıktık. Bu tamamlanınca diğer sektörlere geçeceğiz” diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Temmuz ayında yapılan 17. Genel Kurulu’nun ardından ilk bölge toplantısında Marmara Bölgesi’ndeki organize sanayi bölgeleri (OSB) ile buluştu. Ergene 2. OSB ev sahipliğinde düzenlenen toplantı Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ olmak üzere 11 şehirdeki 91 OSB katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Varank, ekonomik bağımsızlığın önemine dikkat çekerek, katmadeğerli ürünlerin yerli üretilmesi için çalışacaklarını belirterek, öncelikli ürün listesi oluşturduklarını söyledi. Öncelikle makine sektörü için çalışmaya başladıklarını kaydeden Varank, bunun başvurusunun tek pencereden yapılabildiğini dikkat çekti. 6 Aralık’a kadar çağrının açık olduğunu kaydeden Varank, diğer ürün gruplarında da çağrıya çıkacaklarını söyledi. Varank programa sanayicilerin katılması için çağrıda bulundu.



Kardeş OSB projesi ilk kez hayata geçiyor



“Bugün Kardeş OSB projesi hayata geçiyor. 10 OSB’miz ortak projeler gerçekleştirmeye ve deneyimlerini paylaşmaya ‘evet’ diyecekler. Bu Türkiye’de bir ilk” dedi. Varank, “Fikirden ürüne, üründen pazara ulaşmasına kadar pek çok alanda sanayicimizi destekliyoruz. Sanayi alt yapımız, beşeri sermayemiz ile daha üst basamaklarda olmayı hedefliyoruz. Bunun için 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi’ni açıkladık” diye konuştu.



Teknoparklara gençlere gidin, risk alın



Varank, sanayicilere teknoparklara giderek, gençlerin yeni fikirlerine açık olmalarını önererek, bu alanda risk almalarını istedi. Varank, dijitalleşmenin de önemine dikkat çekti.Bakan Varank, program sonrasında Ergene’de incelemelerde bulunacaklarını belirtti.



‘Yapı kullanım belgesi almayan sanayicilerden TRT payı alınması’ sorusu



TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, kendisinin de bir sanayici olduğunu hatırlatarak başladığı konuşmasında, “1976’da sanayi bölgesinden parsel alarak sanayiciliğe başladık. 1993’te OSB yönetiminde faaliyet gösteren bir kardeşiniz olarak, bu konuda büyük sorunlarınızın olduğunu biliyorum. 2000 yılında OSB’lerin kanunun çıkmasına ön ayak olduk. En son 2017 yılı Haziran’ında hayata geçen Üretim Reformu Paketi’nde OSBÜK’ün düzenlemesi ile birlikte Emlak Vergisi’ni sıfırladık. TRT paylarının sıfıra düşmesini sağladık. Şimdi yapı kullanım belgesini almayan sanayicilerimizden TRT payı alınıyormuş. Yüzde 1 civarındaki bu payın alınmaması için çalışmalarda bulunacağız” diye konuştu. Elitaş, ayrıca “Sanayicilik aşk işidir, cesaret işidir, heyecan işidir. Herkes sanayici olamaz. Dünyada sanayici olan bir avuç insan var. Burada sanayicilerin STK’larına büyük görev düşüyor. STK’lar bürokratik meselelerin ortadan kaldırması için çaba harcamalılar. Biz de komisyon olarak sanayicimizin önündeki sorunları kaldırmak için onların emrine amadeyiz” açıklamalarını yaptı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da bir konuşma yaparak, kentin en çok katmadeğer üreten Türkiye’nin 6’ncı şehri olduğunun altını çizdi.

Toplantının sonunda 10 OSB, Kardeş OSB protokolü imzaladı.

Kütükcü: Türkiye mevcut sanayi alanını en az 10 kat artırmalı

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, bir kaç gündür bölgedeki OSB’leri ziyaret ettiğini belirterek, “Marmara’nın Türk sanayisinin kalbi. Bunun için OSBÜK, son 3 yılda Marmara’da üçüncü bölge toplantısını yapıyor” dedi. Temmuzda gerçekleştirdikleri genel kurulda, bir Yüksek Koordinasyon Kurulu oluşturduklarını hatırlatan Kütükcü, bu kurulda Marmaralı sanayicinin ağırlığının bulunduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Çünkü bu bölge, sanayicilik ve üretim kültürü, lojistik avantajları, inovatif liderliği ile Türkiye’nin küresel rekabet zincirindeki en güçlü halkası. Ülkemizin ilk 10 aydaki 137 milyar dolarlık ihracatının yüzde 65’ini Marmara gerçekleştirdi. Yine bu bölgedeki OSB’lerimizde 6 bine yakın fabrika üretim yapıyor. Ülkemizdeki tüm OSB’lerde istihdam edilen yaklaşık 1 milyon 931 bin kişinin yüzde 43’ü Marmara ’dan. Bu da rakamsal olarak 828 bin 841’e denk geliyor.”

TEPAV ile OSB’lerin durumunu tespit etmek için bir çalışma yaptıklarını kaydeden Kütükcü, “Çalışmada gördük ki, ülkemizin en gelişmiş OSB’lerinin çoğunluğu Marmara’da. Ancak Türk sanayisinde böylesine önemli bir yeri olan Marmara Havzası, sanayi üretimi ile çevre arasında adeta bir tercihe zorlanıyor. Bu kesinlikle yanlış. Yatırım yapmak isteyen sanayicilerimize, yeni sanayi alanı üretemezsek nasıl kalkınacağız? Ülkemizde sanayi için ayrılan alan, toplam alanın binde 3´ü seviyelerinde. Bu oran Fransa´da yüzde 2.5, Almanya´da yüzde 4.5. Biz de, ihtiyaç olan bölgelerde yeni planlı sanayi alanları üreterek, hızla Almanya, Fransa oranlarına yaklaşmalıyız. Yani, mevcut sanayi alanımızı en az 10 kat artırmak durumundayız. Elbette çevreyi korumak hepimizin boynunun borcu. Bu ülke sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle, çevresiyle hepimizin. Öyleyse birini diğerine tercih edemeyiz. Bir yandan sürdürülebilir çevre politikaları üretirken, aynı zamanda sanayi üretimimizi geliştirecek adımlar atmalıyız” şeklinde konuştu.



Elektrik dağıtım lisansı ve kredi ödemelerinde uzatma talebi

Trakya OSB’lerinin sunduğu iki sorunu da dile getiren Kütükcü, “Islah OSB’den dönüşen OSB’lerimiz var. Bu bölgelerimiz elektrik dağıtım lisansı alarak, sanayicilerine daha ucuz elektrik hizmeti sunmak istiyorlar. Bu noktada tüm paydaşların yer aldığı bir komisyon kurularak, konunun yeniden değerlendirilmesini talep ediyor, Bakanlığımızın desteklerini bekliyoruz. Yine, derin deşarj ve arıtma tesislerinde bakanlık kredisi kullanan bazı OSB’lerimizin, kredi geri ödemelerinin ertelenmesi ve 10 yıl olan geri ödeme vadelerinin uzatılması yönünde talepleri var” açıklamalarında bulundu.