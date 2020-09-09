Teknoloji pazarında koronavirüs bereketi

09 Eylül 2020

ÖMER GÖREN / İSTANBUL

Salgın döneminde birçok sektör ayakta kalma savaşı verirken bilgi teknolojileri pazarı, satış rekorları kırıyor. Growth From Knowledge (GFK) Türkiye Pazar Araştırma Şirketi verilerine göre, mart ve nisan aylarında pandemi etkisiyle teknoloji pazarında daralma görülse de, geçen yılın aynı dönemine oranla ilk 6 ayda yüzde 17 oranında büyüme ile 34 milyar seviyesinde ciro gerçekleştirildi. Tüm ana kategorilerde pazarın yıldızı bilgi teknolojileri/IT oldu. Evden online eğitim, uzaktan çalışma nedeniyle notebook ve tablet ürünlere olan talep büyümeyi tetiklerken, diğer ürün guruplarının yer aldığı bilgi teknolojileri kategorisinde ise, geçen yıl aynı dönemin ilk 6 ayında yüzde 76 büyüme yakalandı. Tüketici elektroniği, TV kategorisinde yüzde 19, telekomda yüzde 13, beyaz eşyada yüzde 15 ve küçük ev aletlerinde yüzde 6,4 seviyesini buldu. Normal ve üst segment ürünlerde bilgisayarlar 5 bin-30 bin, notebook’lar 2 bin 399 -7 bin, tabletler 500-bin 500 TL satış aralığı seyrinde…

Okula dönüş hazırlığı

2020 yılının temmuz ve ağustos ayında teknolojik satışların pozitif yönde devam ettiğini söyleyen Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, özellikle okula dönüş hareketliliğinin ağustosun ikinci haftası itibarıyla başladığına işaret etti. Gürcan, “Okulların ilk etapta online eğitim verecek olması en çok notebook ve tablet ürünlerine talebi artırdı. Pazarda geçen yıl ağustos ayına göre notebook satışlarında yüzde 100, tablet satışlarında yüzde 65, seviyelerinde büyüme yakalandı. Okula dönüş kampanyaları ile akıllı telefon ve giyilebilir ürün satışları da hareketlendi. Ayrıca, modem, web cam, hard disk, mouse, klavye, kulaklık ve kablo adaptörlerinde son haftalarda satışların arttığını görürken, eylülde de bu ürünlere yönelik talebin sürmesini bekliyoruz” dedi.

Son 4 yılın rekoru kırıldı

Evden eğitim ve çalışmayı değerlendiren MediaMarkt Türkiye Satın Almadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş, “Mağazalarımızı kapadığımız süre zarfından yeni normale geçtiğimiz haziran ayına kadar bekleyen bir talep vardı. Bu nedenle yaz aylarında yüksek bir satış rakamı yakaladık. Eylül ayı içinde daha da pik yapacağını öngörüyoruz” dedi. Tüm dünyada dijital döneme geçildiğini bildiren Kocabaş, “Evde kalınan sürenin uzamasıyla bunun daha soluklu bir yol olduğu anlaşıldı ve insanlar konforunu da gözetmeye başladı. Bilgisayar başında geçirilen sürelerin artmasıyla birlikte küçük ekran kullananlarda miyop vakaları fazlalaşırken klavye, kulaklık gibi ürünlere olan talep arttı. Şu anda hala dizüstü ve tabletlere olan ilgi yüksek! Mağazaların açıldığı hafta teknolojik ürün satan tüm marketler bazında notebook satışlarında son 4 yılın rekoru kırıldı. 19 bin adet cihaz satışı görülürken, aynı hafta 18 bin adet tablet satıldı” şeklinde konuştu.

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