“Teknoloji tekellerine karşı tedbirlerimizi sıklaştıracağız”

04 Kasım 2019

Türkiye’nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul, üye firmalarına yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıya sanayicilerin ilgisi yoğun oldu. Programın açılış konuşmasını yapan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul’un 25 farklı ilden 413 üyesi ile yerlileştirme faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

SAHA İstanbul’un görevlerinin başında özel sektör ve kamu kurumları arasındaki doğal süreçleri işletmek olduğunu ifade eden Haluk Bayraktar, “Üyelerimiz ile tedarik kurumları arasında ara yüz görevi görüyoruz. Yaşadıkları problemlerin çözümlerinde adeta bir katalizör gibi çalışıyoruz. Hiçbir zaman onların tepesinde bir karar alıcı durumunda değiliz. Tüm süreçlerin doğal haliyle etkin ve verimli ilerlemesine odaklanıyoruz” dedi.

“Önemli olan başarıyı sürdürülebilir kılmak”



Savunma sanayinde çok büyük atılımlar ve yatırımlar yapıldığına dikkat çeken Bayraktar şöyle devam etti: “Önemli olan bu başarıların sürdürülebilir kılınması. Savunma ekosistemine baktığımızda ana platformlar bazında çok önemli gelişmeler var. Milli gemilerden milli İHA’lara, SIHA’lara, milli eğitim uçaklarına kadar şu anda hepsini sayamadığımız ana platformlarda pek çok başarı örnekleri var. Ancak alt sistemlere indiğimizde, bileşen ve malzeme bazında hala ciddi ihtiyaçlarımız mevcut. Ürün ağacının tüm katmanlarını kapsayan hatta üretim makinaları, test cihazları vb. imalat altyapısına ilişkin çözümleri bağımlılık oluşturmadan geliştirip üreteceğimiz yol haritalarını belirleyip uygulamamız lazım.’’



Bayraktar, savunma ekosisteminde sektörel derinliğin oluşturulmasında özel firmaların sisteme dahil edilmesinde SAHA İstanbul gibi STK’ların kilit rol oynadığını söyledi. Konuşmasının sonunda SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO Savunma Havacılık Uzay Sanayi Fuarı’nın 25-28 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini hatırlatan Bayraktar, savunma ve havacılık sektöründe yerli ve yabancı çok önemli platform üreticileri ile alt sistem, komponent ve parça üreticilerinin bir araya geleceği sanayi ihtisas fuarı konseptindeki sistemin içinde olan ve olmak isteyen girişimcileri ve KOBİ’leri SAHA EXPO’ya katılmaya davet etti.

Başkalarının planlarını taklit etmiyoruz, kendi yol haritamızı hazırladık



Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın detaylarını anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, milli teknoloji hamlesi ile Türkiye’de çok büyük bir teknoloji ekosisteminin hayat geçirildiğine dikkat çekti.



Kacır, “1.500’ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezi, 150 binin üzerinde Ar-Ge çalışanı, 84 Teknopark’ı, 5 bin 400’den fazla teknoloji şirketi, 30 binden fazla tamamlanan 9 binin üzerinde devam eden Ar-Ge projesi ve yıllık 5 milyar dolarlık yüksek teknoloji ihracatı ile Türkiye, çok güçlü teknoloji ekosistemine sahip” şeklinde konuştu.

Kacır konuşmasına, programın detaylarıyla devam etti: “Bu programla ilk kez Ar-Ge ve yatırım teşviklerimizi tek pencereden yöneteceğiz. Odak sektörlerde yayınladığımız öncelikli ürün listelerine yönelik projelerde, girişimcilerimizin Ar-Ge’den yatırıma ve üretime tüm süreçleri öngörebilecekleri bir model ile destek mekanizmamız çalışacak. Firmalarımız, bu program kapsamında stratejik yatırım teşviklerinden yararlanabilecekler. 50 milyon TL’nin üstündeki projeler ise bu program kapsamında kamuoyunda ‘Süper Teşvik’ olarak bilinen proje bazlı yatırım teşviklerinden yararlanabilecek.”

Milli teknoloji hamlesi hazırlanırken Türkiye’nin avantajlarının, sahip olduğu potansiyelin fırsatların ve risklerin detaylı bir şekilde analiz edildiğinin altını çizen Fatih Kacır “Biz başkalarının planlarını taklit etmek yerine kendi yol haritamızı hazırladık” dedi.

Barış Pınarı Harekatı’nın başarısı tüm dünyayı şaşırttı



Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinde öncelikli hedefinin ülkemizin tam bağımsızlığı için stratejik önem taşıyan ürünlerin, yerli ve milli olarak geliştirilmesi ve üretilmesi olduğunu belirten Kacır sözlerine şöyle devam etti:



“Tam bağımsızlıktan bahsettiğimizde savunma sanayi ilk sırada geliyor. Savunma sanayi deyince de SAHA İstanbul ve SAHA İstanbul üyelerinin başarısı aklımıza geliyor. Savunma sanayinde yüzde 20’lerden yüzde 68’lere ulaşmış bir yerlilik oranımız var. Bugünkü dünyada sadece savunma sanayi ile tam bağımsızlıktan söz etmek mümkün değil. Sağlık teknolojilerinden enerji, gıda, finans teknolojilerine kadar teknolojinin bütün alanlarında kritik bileşenleri, yerli ve milli olarak üretmeden, ekonomide tam bağımsızlıktan bahsetmek mümkün değil.”

Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, “SAHA İstanbul üyelerinin de içinde bulunduğu firmalarımızın, firmalardaki mühendislerimizin teknisyenlerimizin, bütün çalışanlarımızın ve binlerce insanımızın ortak katkısıyla milli teknoloji hamlesinde bugüne kadar çok büyük başarılar elde ettik. Bu başarılar sayesinde ülkemiz adına önemli sonuçlar elde ettik. Barış Pınarı Harekatı’nı bütün dünyayı şaşırtacak bir başarı hikayesiyle gerçekleştirmiş olduk. Hem sahada kazandık hem de sahadaki başarı sayesinde masada kazandık” diye konuştu.



“Tam bağımsız Türkiye için teknoloji tekellerine karşı tedbirlerimizi sıklaştıracağız” diyen Kacır sözlerini söyle sürdürdü: “Küresel teknoloji tekellerinin bize ve bizim gibi ülkelere yönelik ne düzeyde tehditler oluşturabildiğinin farkındayız. İnşaallah bunlara yönelik tedbirlerimizi sıklaştıracak mümkün olanlarına yerli alternatifler getireceğiz. Yerli ürün alternatiflerini kısa dönemde ortaya çıkaramayacak olduklarımıza da alternatif yöntemler, yollar uyguluyor olacağız.”

İHA’lar en güzel örnek...



Türkiye’nin başlattığı tersine beyin göçü programına da değinen Fatih Kacır, “Lider araştırmacılar için ülkemizi cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi. Stratejik alanlardaki yerlileştirme çalışmalarında dünyadaki paradigma kırılmalarının doğru analiz edilmesinin başarıdaki önemine değinen Fatih Kacır sözlerini şöyle devam etti:



“En iyi örneklerden bir tanesi İHA’lar. Dünyada yaygınlaşırken eş zamanlı olarak İHA’ların Türkiye’de de yerli kaynaklarımızla geliştirilmesi bir başarı hikayesi. Paradigmanın kırıldığı noktada doğru zamanda doğru adımı attığımızda nasıl bir başarı yakaladığımızı görmüş olduk. Bu aslında sivil sektörlerde de çok farklı değil. Çok hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşümün bizatihi kendisi bizim gibi bir kaç adım geriden gelen ülkeler için fırsatlar yaratıyor.”

Yerli otomobil müjdesi



Otomobil dünyasında da hızlı bir değişim yaşandığına dikkat çeken Fatih Kacır, bu dönemin Türkiye’nin yerli otomobil markasını yaratmasında fırsatlar sunduğunu söyledi. Yerli otomobilin üretiminde son aşamaya gelindiğini belirten Bakan Yardımcısı Kacır, “Önümüzdeki ay içerisinde Cumhurbaşkanımız yerli otomobilin ön prototipini kullanmış olacak” dedi.



Fatih Kacır’ın sunumunu tamamlamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gelen uzmanlar SAHA İstanbul üyesi katılımcıların sorularını cevapladı. Bilgilendirme toplantısının sonunda SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır’a plaket verdi.