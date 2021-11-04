Teknolojik çözüm arayan ve çözüm üreten şirketler STEP’te buluşuyor

TÜSİAD’ın Türkiye sanayisinin dönüşümüne destek sağlamak amacıyla yürüttüğü TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı’nın (TÜSİAD SD2) STEP (Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Programı) etkinliği, yarın 09:30’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Tüm gün, alanında uzman isimlerin konuşmacı ve panelist olarak katılacakları STEP’te, “Dijital Dönüşümün Aktörleri için Stratejik Planlamanın Önemi”, “Dijital Dönüşümde Aynı Dili Konuşmak”, “Teknolojiyi Üretmek, İşi Yürütmek”, “Sürdürülebilirlik Açısından Teknolojinin Yarattığı Fırsatlar”, “Yeni Teknolojilerin Açtığı Yeni Alanlar”, “Tedarik Zinciri Bütününde Dijital Ekosistem Oluşturmanın Önemi”, “TÜ- SİAD SD2’den Bir Yatırım Yolculuğu” başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Şirket eşleşmeleri yapılacak

TÜSİAD SD2, 4. yılında da teknolojik arayışı olan şirketlerle teknoloji üreten KOBİ’leri ve ekosistemin aktörlerini STEP’te buluşturacak. 2021’in ilk çağrı döneminde 14 dijital dönüşüm çağrısına teknoloji şirketlerinin başvuruları alındı ve yapılacak görüşmeler sonucunda şirket eşleşmeleri STEP’te gerçekleştirilecek. Ayrıca, dijital dönüşüm alanında şirketlere yönelik önemli konu başlıkları uzman isimlerle ele alınacak. 32 konuşmacının görüş ve önerilerini paylaşacağı ve 7 panel oturumunu içeren STEP canlı yayını, yarın tüm gün boyu devam edecek.

Dijital dönüşümün oynadığı rol

Etkinliğin açılış konuşmalarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci yapacak. Açılış oturumunda, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski izleyicilere TÜSİAD SD2 Programının dijital dönüşümde oynadığı rol ve Programın sürdürülebilir bir inovasyon ekosistemi oluşturulmasına katkısından bahsedecek. TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci ise programın dört yılda geldiği aşamayı ve TÜSİAD SD2 Dijital Platformu’na Dönüşümünü paylaşacak.

STEP’i hangi kurumlar destekliyor?

Dijital dönüşüm ekosisteminin önemli etkinliklerinden olan STEP’te, TÜSİAD SD2’nin destekçileri EY Türkiye (Platin Sponsor), Vodafone Business (Altın Sponsor), Hewlett Packard Enterprise (Altın Sponsor), PARAM (Bronz Sponsor), Gün+ Partners Avukatlık Bürosu (Hukuki Destek Paydaşı), Medinova (Çözüm Ortağı) da yer alacak.