Teknolojik ev ürünleri alışverişinde belirleyici unsurlar: Konfor, fiyat, teknoloji tutkusu

Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği, tüketici davranışlarını etkileyen faktörleri ortaya koyan bir araştırmaya imza attı. Türkiye’nin 12 temsili bölgesinden 18 yaş ve üzeri 1521 kişinin katılımıyla yapılan çalışma, zamanı etkin kullanma ihtiyacının artması nedeniyle otomatik ve çok fonksiyonlu ev aletlerine olan talebin güçlendiğini ortaya koydu.

Dernek Başkanı Senur Akın Biçer konuya yönelik açıklamasında,“Özellikle metropollerde, daha küçük yaşam alanları için tasarlanmış, yerden tasarruf sağlayan cihazlar popüler hale gelmiş bulunuyor. Çok işlevli ve kompakt ev aletlerine yönelimde artış gözleniyor. Kombine çamaşır ve kurutma makineleri, mikrodalga ve mini fırınlar, çok amaçlı elektrikli süpürgeleri gibi ürünler öne çıkıyor” dedi.

2022-2023 yılları arasında yüzde 107 büyüyen tüketici teknolojisi pazarında en fazla büyümenin yüzde 155 artışla küçük ev aletleri kategorisinde yaşandı. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre 2023 yılında beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörlerinden alışveriş yapan tüketicilerin en çok; airfryer, klima, mutfak ve yemek aletleri, çamaşır makinesi, buzdolabı satın aldı. Araştırma, su arıtma cihazı, Türk kahvesi makinesi ve akıllı TV gibi yüksek memnuniyet oranlarına sahip ürünlerin, pazarda güçlü konumlarını koruyacağına işaret ediyor.

Tüketici davranışlarını belirleyen etkenler

Araştırmaya göre Türkiye’deki tüketiciler üç ana gruba ayrılıyor: Rahatına düşkünler, fiyat performansçılar ve teknolojiye meraklı olmayanlar.

Rahatına düşkünler

Tüketicilerin yüzde 19’unu oluşturan grup, teknolojiyi yaşamlarının her alanında kullanıyor veyenilikçi ev teknolojilerine sıcak bakıyor. Ürünlerin çok işlevli, kullanıcı dostu ve hayatı kolaylaştırıcı özelliklerini ön planda tutan bu kesim, yeni teknolojik özelliklere sahip ürünlerin sağladığı faydanın ödenen bedele değdiğine inanıyor.

Fiyat performansçılar

Tüketicilerin yüzde 40’ını kapsayan bu grup, teknolojik ürünlerde kaliteyi ve işlevselliği tercih etmekle birlikte, uygun fiyat ve enerji tasarrufu gibi ekonomik unsurları da ön planda tutuyor. Teknolojik ürünlerin hayatlarını kolaylaştıracağını düşünseler de, ürünün performansını deneyimlemeden satın alma konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergiliyorlar.

Teknolojiye meraklı olmayanlar

Tüketicilerin yüzde 41’ini oluşturan grup,için öncelik ekonomik kaygılar ve temel ihtiyaçlar. Yeni teknolojik ürünlerin ödenen bedele değmeyeceğine inanan bu kesim, temel teknoloji ürünleri dışında satın alma niyetinde değil.