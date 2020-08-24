Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan DÜNYA'da
Teknoloji Dünyası'nda bu hafta Ahmet Can'ın konuğu Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan.
Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, Teknoloji Dünyası'nda Ahmet Can'ın sorularını yanıtlıyor. Bu hafta pandemi süreciyle tüketicilerin teknoloji ihtiyaçları nasıl değiştiği masaya yatırılıyor.
Canlı yayından notlar:
Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan:
"Pandemi döneminde internete yönelim oldu. Teknosa olarak bu dönemde internet üzerinden yeni müşterilerle tanıştık. Pandemi, teknolojiye yönelimi 5 yıl öne çekti. Pandemi döneminde ev kullanım cihazlarında, robotik süpürgelerde, notebook ve dizüstü bilgisayarlarda, cep telefonlarında hareketlenme oldu. 2018 yılında önemli yatırımlar yaptık. Altyapımızı yeniledik. Bunun olumlu sonuçlarını pandemi döneminde gördük. 955 milyon liralık ciro yaptık."