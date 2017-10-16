Tekstil atığından ekonomiye 1 milyar TL kazanç

16 Ekim 2017

Türkiye tekstil atık geri dönüşümünde yüzde 80'lik paya sahip Uşak'ta yıllık 450 bin ton ham madde, fabrikalarda iplik haline getiriliyor.

Türkiye'nin dört bir yanından toplanan tekstil atıklarının büyük bölümünün, kente faaliyet gösteren 80 firma tarafından işlendiğini söyleyen Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (UTSO) Selim Kandemir, fabrikalarda iplik haline gelen ürünün çoğunluğunun ihraç edildiğini hatırlatarak, "Tekstil atıklarının geri dönüşümünde yüzde 80'lik paya sahibiz. Bundan dolayı 'Uşak tarlasız pamuk üretiyor' deniyor. Toprak, traktör, su, boya ve hiçbir kimyasal madde kullanmadan renkli pamuk ve iplik üretiyoruz. Tekstil atığına sadece elyaf ilave ediyoruz. Genellikle İstanbul'dan getirilen tekstil atıkları burada mamule dönüşüyor" dedi.

Yıllık 1 milyar liralık ekonomik değer

Şehirdeki 80 fabrikanın bir nevi çöpü ekonomiye kazandırdığını anlatan Kandemir, "Sektörümüz, ülkeye 1 milyar liralık ekonomik değer üretiyor. Yıllık 450 bin ton tekstil atığından da ortalama 500 bin ton iplik ortaya çıkıyor. Yaptığımız araştırmada bu üretimin Türkiye'de ekili pamuk alanının yüzde 17'sine yani 766 bin hektar alana karşılık geliyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Ekonomik büyüklük ve yoğun üretime rağmen sektörün bazı sorunlarının bulunduğunu dile getiren Kandemir, bu alanda faaliyet gösteren firmaların enerji desteği beklediğini anlattı.

Hurda metal geri dönüşümünden KDV alınmadığını aktaran Kandemir, "Tekstil teleflerinde ise bu oran yüzde 8. Firmaların enerji maliyetleri çok yüksek, çöpü mamüle dönüştüren firmalara enerji desteği verilmesini istiyoruz çünkü elde edilen iplik pek çok ülkeye ihraç ediliyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa ve Ortadoğu'ya ihraç

Saçlı Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Ali Zengi ise geri dönüşüm firmalarının ürettiği ipliklerin konfeksiyon ve battaniye sektöründe kullanıldığının altını çizdi.

İpliğin bir bölümünün Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edildiğini anımsatan Zengi, "Zaman zaman ham madde tedariğinde sıkıntı yaşıyoruz. Uşak'ta geri dönüşümden elde edilen pamuk 400 bin ton civarında." diye konuştu