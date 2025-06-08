Tekstil devi Baltalı Grup iki fabrikasını birden kapattı: Pandemi kadar kötüyüz

Ocak-mayıs arasında 71 tekstil devi konkordato ilan ederken, sektör azalan şiparişler, artan maliyetler ve finansman sıkıntı nedeniyle büyük bir çıkmaza girdi. 34 yıl önce Denizli'de üretime başlayan Baltalı Grup da Afyon ile Denizli’de bulunan iki üretim tesisini kapattığını duyurdu.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, finansman sıkıntısına işaret ederek “Siparişler artarsa kapattığımız tesislerimizi tekrardan açacağız” dedi.

DRT TV’nin haberine göre, fabrikaların kapatılmasına ilişkin kararın siyasi ya da yerel yönetimlerle de ilgisi bulunmuyor. Yüksek faiz oranlarının ve finansman sıkıntısının sanayiciyi zor durumda bıraktığını ifade eden Baltalı, “Finans kuruluşları tekstili sıkıntılı gördüğü için kredi vermek istemiyor. Tekstil ve konfeksiyon sektörü de ne yazık ki buna örnek teşkil ediyor" dedi.

"Uygulanan programlar nedeniyle rekabeti yitirdik"

Afyon’un Hocalar ve Denizli'nin Çal ilçesindeki üretim tesininin talep daralması nedeniyle kapatıldığını belirten Baltalı, sektördeki başka bir soruna işaret ederek şöyle konuştu:

"Çözümler elbette var, ancak ne yazık ki rekabet şansımız çok önceden yaratılmalıydı. Rekabeti uygulanan programlar nedeniyle yitirdik. Bir noktada enflasyona, talep isteksizliğine ve kur dengesizliğine yenildik. Enflasyon oranı kadar kur artışı olmadığı sürece bu böyle devam edecek. Siparişler artarsa kapattığımız tesislerimizi tekrar açacağız. İlk açacağımız yerler de buralar olacaktır.

Pek çok tekstil ve konfeksiyon sanayicisi sıkıntı yaşıyor

Dünyada yaşanan talep dağılması ve mevcut dünya enflasyonu ile belirsizlikler nedeniyle ciddi bir talep daralması yaşanıyor. Bu durum, bizim gibi ihracatçıları zor durumda bırakıyor. Mevcut kapasitemizi iplikte, boyada, örgüde ve konfeksiyonda dolduramıyoruz. Bu yüzden küçülmeler artıyor. Buna bir de maddi sıkıntılar ekleniyor. Piyasada pek çok tekstil ve konfeksiyon sanayicisinin sıkıntı yaşadığını duyuyoruz."

"Kısa çalışma ödeneği geri gelmeli"

İhracatta da büyük düşüş yaşandığını belirten Baltalı, "Pandemide olduğu gibi, en azından işçimizi kaybetmemek adına kısa çalışma ödeneğinin tekrar gündeme alınmasının yararlı olacağını düşünüyoruz. Pandemi dönemi kadar olmasa da bu dönemde de bir o kadar kötüyüz” dedi.

"Türkiye’de 3 bin fabrika satılık"

Baltalı sadece tekstilde değil, genel olarak büyük bir kriz yaşandığını ifade ederek sözlerini şu cümlelerle noktaladı:

“Şu anda Türkiye’de yaklaşık 3 bin civarında satılık, bir o kadar da kiralık fabrika bulunuyor. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Sanayi yoksa işçi sınıfı da olmaz. Hatta orta sınıf bile oluşamaz. Sanayiciyi küstürmeden, tekrar yatırım yapan, üreten ve ihracat yapan şehir ve ülke konumuna gelmemizin çok büyük yarar sağlayacağına inanıyorum.”