Tekstil devinden büyük başarı! Debateks konkordatodan 3 ayda çıktı, tüm borçlarını kapattı

Türkiye tekstil sektörünün köklü şirketlerinden Debateks Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Nisan 2024’te başlattığı konkordato sürecini beklenenden çok daha kısa sürede tamamladı. Mahkeme onayının ardından yalnızca üç ay içinde tüm borçlarını ödeyen şirket, konkordatodan resmi olarak çekildiğini açıkladı. Bu gelişme, sektörde nadir görülen güçlü bir finansal toparlanma örneği olarak dikkat çekti.

Kriz değil, yeniden yapılanma aracı oldu

Debateks, konkordato başvurusunu bir kriz yönetimi süreci yerine stratejik yeniden yapılanma adımı olarak değerlendirdi.

Şirket, bu süreçte üretim faaliyetlerini kesintisiz sürdürürken ticari itibarını ve istihdam kapasitesini korumayı başardı. Aynı zamanda mali disiplinin yeniden sağlanması için kapsamlı bir finansal planlama yürütüldü.

Mahkeme onayı Ekim 2025’te geldi

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2024/314 esas sayılı dosyası kapsamında hazırlanan konkordato projesi, alacaklıların yüksek katılımı ve güçlü oy çoğunluğu ile kabul edildi.

Mahkeme, projeyi Ekim 2025’te resmi olarak onayladı.

Rekor sürede borçlar ödendi

Debateks’i benzer süreçlerden ayıran en önemli gelişme, mahkeme onayından kısa süre sonra yaşandı. Şirket, henüz üç ay dolmadan tüm borçlarını ödeyerek konkordatodan feragat etti.

Bu adım, şirketin mali gücünü ve piyasalara karşı sorumluluk anlayışını ortaya koyan kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

Şirket yetkilisi Deniz Karataş’ın liderliğinde yürütülen süreçte, alacaklılarla kurulan şeffaf iletişim ve etkin finansal yönetim önemli rol oynadı.

Bu yaklaşım sayesinde konkordato süreci, yalnızca borç yapılandırması değil, aynı zamanda güven tazeleyen bir dönüşüm sürecine dönüştü.

Ekonomi çevreleri, Debateks’in bu sürecini konkordatonun doğru yönetildiğinde güçlü bir finansal toparlanma aracı olabileceğini gösteren somut bir örnek olarak değerlendiriyor.

Uzmanlara göre şirketin bu performansı, Türk tekstil sektörü açısından güven verici bir mesaj niteliği taşıyor.

Yeni hedef ihracat ve büyüme

Finansal yapısını güçlendiren Debateks, önümüzdeki dönemde ihracat, üretim ve büyüme hedeflerini daha da artırmayı planlıyor.

Şirket, konkordato sonrası dönemde artan ticari güven ve sağlam finansal yapı ile küresel pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor.