Tekstil devlerine ödül gecesi: 11,5 milyar dolarlık başarı taçlandırıldı

Zorlu küresel ekonomik koşullara ve artan maliyetlere rağmen 2024 yılını 11,5 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan tekstil sektörü, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen törende ödüllendirildi. Gecede 564 ihracatçı firma başarıları dolayısıyla ödül aldı.

Törene İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ev sahipliği yaparken, Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar ve İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Törende yaptığı konuşmada Ahmet Öksüz, sektördeki dönüşüm ihtiyacına dikkat çekerek, “Hedeflerimize ulaşmak için klasik yöntemlerle yetinmemeliyiz. Katma değerli üretim, teknik tekstillere yatırım, markalaşma ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm artık sektörümüzün yeni kodlarıdır. Artık sadece üretmek değil, akıllı üretmek ve markalı ihraç etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar ise tekstil sektörünün yalnızca üretim değil, tarım, kimya, sağlık ve perakende gibi birçok alana doğrudan katkı sunduğunu vurgulayarak, “Sektörümüzün her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül de konuşmasında, küresel rekabetin arttığı bu dönemde markalaşma, geri dönüşüm ve tasarım gibi alanlarda ilerlemenin önemine dikkat çekti. “Sadece işçilik değil, tüm bu başlıklarda değer yaratarak dünyada daha yüksek bir noktaya çıkmamız şart,” ifadelerini kullandı.

Ahmet Öksüz ayrıca ABD pazarına yönelik hedeflere değinerek, “ABD’ye 2024 yılında 780 milyon doların üzerinde tekstil ihracatı gerçekleştirdik. Hedefimiz ABD'nin tekstil ithalatında ilk 5 ülke arasında yer almak. Ancak ihracat artarken, firmalarımızın kârlılığı geriliyor. Maliyetine ya da zararına ihracat yapılıyor” dedi.

Öksüz, 2019’da başlatılan ve Trump döneminde gündeme gelen 100 milyar dolarlık dış ticaret hedefinin yeni dönemde yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. “Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde karşılıklı vergilerin kaldırılacağı bir model oluşturmak istiyoruz” dedi.

Yerli üretimin haksız rekabete karşı korunması gerektiğini de vurgulayan Öksüz, ABD’nin ilave gümrük vergileriyle Türkiye gibi ülkelerin hedef pazar haline geldiğini, bu nedenle Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gecede ayrıca Avrupa’nın en büyük tekstil fuarları arasında yer alan Texhibition İstanbul hakkında da bilgi verildi. 2025’in ilk döneminde 25 bin ziyaretçi ağırlayan fuarın yıl sonu hedefi 55 bin olarak açıklandı.

2024 yılı ihracat performanslarıyla öne çıkan firmalar arasında AK-PA Tekstil, AKSA Akrilik, Kordsa Teknik Tekstil, Zorluteks ve Toraman Tekstil gibi sektörün önde gelen şirketleri yer aldı.