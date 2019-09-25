Tekstil makineleri fuarı, kapılarını yarın açıyor
Tekstil sektörünün önemli buluşma platformlarından biri haline gelen ve 2014 yılından bu yana yapılan Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı, beşinci kez en yeni tekstil teknolojilerini Türkiye’deki tekstil sanayicileri ve temsilcileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.