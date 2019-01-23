Tekstil makinesinde 'yerli' hedefi

23 Ocak 2019

Yeşim ARDIÇ

ANKARA - Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) organizasyonunda, tekstil sektörü ve sektöre yönelik üretim yapan tekstil makinecileri bir araya geldi.

Toplantıda, 2018 yılında 1.9 milyar dolarlık tekstil makinesi ithalatına karşılık, ihracatın 750 milyon dolarda kalmasının sebepleri tartışılırken, bu durumun tersine çevrilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırıldı. İlk etapta tarafların birlikte hareket ederek 500 milyon dolarlık tekstil makinesi ithalatının yurt içi imkanlarla tedarik edilmesi hedeflendi.

İstanbul Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde, MAKFED'in organize ettiği toplantıyı değerlendiren MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, sektörel işbirliklerinin geliştirilmesi ve yerlileştirme çalışmalarının hızlandırılması amaçlı toplantıların ilkinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tekstil makine sektörünün 2018 yılında 750 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Adnan Dalgakıran, buna karşılık 1 milyar 900 milyon dolarlık ithalat yapıldığı bilgisini verdi. Dalgakıran, böylece sektörde 1 milyar 150 milyon dolarlık açık oluştuğunu söyledi.

Toplantıda, birlikte hareket ederek ilk aşamada 500 milyon dolarlık tekstil makinesi ithalatının yurt içi imkanlar ile tedariki hedefi ortaya konulduğunu ifade eden Adnan Dalgakıran, kamu Ar-Ge ve yerlileştirme destek programlarından etkin şekilde yararlanmak üzere sektörler arası projeler geliştirilmesinin önemine değinildiğini belirtti.

Türk makine sektörünün, yurt dışındaki rakiplerine göre gerek teknoloji gerekse fiyat açısından rekabet gücüne sahip olduğuna dikkat çeken Dalgakıran, bunların yurt içinde istenilen ölçüde tercih edilmesiyle dış ticaret açığına da olumlu katkı sağlanacağını anlattı.

Öte yandan toplantıda, tekstil sektörü ile tekstil makine sektörünün de aynı ölçüde büyümesi ve gelişmesi her iki sektörü de olumlu yönde etkileyeceği vurgulanırken; İstanbul Bursa, Gaziantep, Denizli, Kahramanmaraş gibi tekstil üretiminde öncü illerde TEMSAD öncülüğünde B2B görüşmeleri organize edilmesine karar verildi.

MAKFED Başkanı ve İSO Başkan Yardımcısı olan Adnan Dalgakıran yönetimindeki toplantıda, Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) Başkanı Adil Nalbant ve yönetim kurulu ile üyelerinden, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS) , İTHİB, İHKİB, Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) , Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Tekstil Komitesi gibi kurumlar yer aldı.