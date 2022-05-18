Tekstil sektör kuruluna Kileci seçildi, Gülle'nin TİM adaylığı belirsizleşti

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlığı için hareketlilik hızlandı. Adaylığını açıklayan ilk isim Ahmet Güleç olurken, gözler mevcut başkan İsmail Gülle'ye çevrildi.

Bugün gerçekleşen tekstil sektör kurulunda yapılan seçim sonrasında Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Fikret Kileci sektör kurulu başkanı seçildi. Başkan Yardımcıları ise Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç seçildiği söyleniyor. Süreç henüz netleşmedi.

Seçimde usulsüzlük olduğu iddiasıyla konu Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapıldı. Olumsuz bir sonuç çıkması halinde mahkemeye başvuru yapılacak. Bakanlığın ve mahkemin seçimleri onaması halinde ise TİM Başkanı İsmail Gülle, yeni dönemde aday olamayacak.

TİM yönetmeliğine göre, TİM başkan adayı olacak ismin kendi sektör kurulunda başkan veya başkan yardımcısı olması gerekiyor. Bu gelişmenin ardından tekstil veya hazır giyim sektöründen bir ismin başkan adayı olacağı kulislerde konuşuluyor.