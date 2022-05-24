Tekstil sektörü kendi adayını çıkaracak

İmam GÜNEŞ - İSTANBUL



Şu ana kadar resmi açıklama yapan tek isim Ahmet Güleç. Pazar günü aralarında Gülle'nin de bulunduğu ihracatçı birlik başkanlarının katıldığı toplantıda ortak aday konusunda anlaşmaya varılamadığını öğrendik. İstanbul Demir ve Demir Dışı İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu ve ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister'in aday olup olmayacağı bu hafta netlik kazanacak.

Tekstil sektör kurulu kendi adayını çıkaracak

İstanbul cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Anadolu'dan da bir başkan adayı çıkacağını öğrendik. Hatırlanacağı üzere, tekstil sektör kurulunda Fikret Kileci'nin başkan, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Pınar Taşdelen Engin'in de başkan yardımcısı olduğunu duyurmuştuk. Tekstil sektörünün bu üç isim arasından bir başkan adayı çıkaracağı bilgisine ulaştık. Kurulda yapılacak toplantının ardından bu hafta ortak bir isim üzerinde mutabakat sağlanacağı konuşuluyor.

Ayrıca, TİM başkanlık seçimleri için de tarih netleşti. Seçimler 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak.