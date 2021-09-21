Tekstil ve giyimde öncelik 'şeffaflık' ve 'yenilenebilir enerji'

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında 10 sektör için hazırlamaya başladığı yol haritalarından ilki olan “Tekstil Ürünleri Sanayi ve Giyim Eşyaları Sanayi” rehberini açıkladı.

Rehber, “Tekstil Ürünleri Sanayi” ve “Giyim Eşyaları Sanayi” gruplarının sürdürülebilirlik çalışmaları için sektöre özel yol gösterici öncelikleri sunmak amacıyla hazırlandı.

Yenilenebilir enerji kaynakları vurgusu

Buna göre, AB’ye ihracat yapan Türkiye tekstil ürünleri ve hazır giyim sektörlerinin değer zincirinde şeffaflığa yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmasına ve enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan gidermesine vurgu yapıldı.

Rehberde Türk ihracatçılarını ticarette avantajlı konuma getirecek diğer unsurlar arasında; iplik ayrıştırma teknolojileri geliştirmesi, pamuk alternatifi elyafların ve biyolojik olarak çözünür geri dönüştürülmüş ham maddelerin kullanım payını artırması, biyolojik olarak çözünür ve bitki bazlı ambalajlama kullanması ve geri dönüşüme olanak sağlayacak tedarik zincirleri oluşturması gerekliliği de yer aldı.

Çevresel olumsuz etkileri azaltmak için çalışmalar yürütülüyor

Rehberde sektörün önemli iklim ve çevresel etkileri olan kaynak yoğun bir sektör olduğu belirtildi ve bu kapsamda bazı bilgilere yer verildi.

Buna göre tekstil ürünleri tüketimi ve birincil hammadde kullanımı açısından AB’de dördüncü en yüksek etkiye sahip kategoriyken, su (gıda, barınma ve ulaşımdan sonra) ve sera gazı emisyonları kapsamında değerlendirildiğinde de beşinci sırada yer alıyor.

Tekstil sektöründe, özellikle tarlada ham madde üretimi ile kumaş boyama ve terbiye üretim süreçlerinde yüksek miktarlarda su kullanılıyor. Bu konudaki çalışmalar, 1 ton tekstil kumaşı için 20 ile 230 metreküp arasında su kullanıldığını gösteriyor.

Döngüsel üretim metodu yaygınlaştırılmalı

Hava emisyonları, su ve kimyasal kullanımının yoğun olduğu tekstil ve hazır giyim sektöründe çevresel olumsuz etkileri azaltmak için çalışmaların yürütüldüğünün yer aldığı rehberde, üretim prosesinden çıkan atığın diğer üretime ham madde oluşturmasının CO2 salımını ve su kullanımını azaltacağı ve ham madde üretiminde yaratılacak diğer çevresel etkileri ortadan kaldıracağı vurgulandı. Ayrıca sektörde doğrusal üretim modeli yerine, döngüsel üretim metodunun yaygınlaşması ile yaratılan farkın artacağı belirtildi.

Rehberde ayrıca AB Tekstil Stratejisi Yol Haritası’na göre, sektörün AB’de KOBİ olan 160 binden fazla şirketi kapsayan ve 1,5 milyondan fazla kişiyi istihdam eden büyük bir hacme sahip olduğu, belirtilen ekosistemin yaratılmasında “hızlı moda” kavramının etkisinin oldukça yüksek olduğu not düşüldü.

Çalışma kapsamına dahil edilen meslek komiteleri ise şu şekilde:

'Tekstil Ürünleri Sanayi' grubu altında iplik sanayi, tekstil terbiye, boya, baskı sanayi, örme kumaş sanayi, dokuma kumaş sanayi, ev tekstili, brode, dantel, nakış sanayi ve konfeksiyon yan sanayi;

'Giyim Eşyaları Sanayi” gubu altındaki meslek komiteleri dış giyim sanayi, iç giyim sanayi, triko giyim sanayi ve çorap sanayi.

Sektör özelinde Avrupa Yeşil Mutakabatı’nda öne çıkan konular

• Döngüsel ekonomi ve eko-tasarım uygulamalarının geliştirilmesi, tekstil atıklarının yüksek seviyelerde toplanması, onarılması ve yeniden değerlendirilmesi

• Sürdürülebilir ham madde kullanımı

• Mikro plastiklere ilişkin etiketleme, standardizasyon, sertifikasyon ve düzenleyici önlemlerin geliştirilmesi

• Üretilen atık miktarının azaltılması hatta geri dönüşümünün sağlanması. Bu kapsamda üreticilerin yeni teknolojilerin gelişimine teşvik edilmesi

• Yeniden kullanılabilir ve onarılabilir ürün pazarının geliştirilmesi

• ‘Yeşil Badana (Green Washing)’ kavramının sektördeki kullanımının azaltılması. Bu doğrultuda müşteri tercihlerinin doğru yönlendirilmesi

• Daha az su tüketiminin teşvik edilmesi

• Yenilenebilir enerji kaynak kullanımının arttırılması ve fosil yakıt kullanımı temelli üretimin değiştirilmesi

• Üretimde tehlikeli kimyasal deşarjının azaltılması

• Sürdürülebilir, eko tasarımlı ve eko etiketli ürünlerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi

• Uluslararası bazı tekstil markalarının geliştirdiği şeffaf üretim değerlendirme araçlarının kullanımının yaygınlaştırması

• Teknolojik geliştirmelerin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla vergi indirimi sağlayacak regülasyonların oluşturulması.