Tekstil ve hazır giyimde alarm: 300 firma konkordato ilan etti, istihdam kaybı 300 bine dayandı

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden tekstil ve hazır giyim, son yılların en ağır krizini yaşıyor. Verilere göre yalnızca bu yıl yüzlerce firma üretimi durdurdu, konkordato ilan etti, istihdam kaybı ise 300 bine dayandı.

Tekstilci depolama ve lojistiğe yöneldi

İstanbul, Denizli, Bursa, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi üretim merkezlerinde çok sayıda fabrika kapanırken, bir kısmı ise haftalık kapasiteyi yüzde 30-40 bandına çekmek zorunda kaldı. Sektörün ana damarı olan ihracat ise Avrupa pazarındaki talep düşüşü ve artan maliyetler sebebiyle son yılların en düşük seviyelerine geriledi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Avrupa’da talep gerilerken, Çin, Bangladeş ve Vietnam gibi ülkelerin agresif fiyat politikaları yerli üreticiyi zorluyor. Enerji fiyatları, ham madde maliyetleri ve döviz kuru baskıları nedeniyle Türk ürünlerinin uluslararası fiyat rekabeti ciddi biçimde zayıfladı. Siparişin bile maliyetini karşılayamayan üreticiler depolama, lojistik veya farklı ticaret alanlarına yöneliyor.

Çöküşün temel sebepleri

Tüm bu göstergeler, sektörün ekonomik dalgalanma değil, yapısal bir kriz yaşadığını ortaya koyarken ucuz iş gücü kaybı, finansman sıkışıklığı, maliyet patlaması ve ihracat gerilemesi sektörde domino etkisi oluşturdu. Modernizasyon yatırımlarının yıllardır ötelenmiş olması, küresel rekabette teknik ve yüksek katma değerli üretimin gerisinde kalınması, yıllardır bir marka çıkarılamıyor olması ve fasonculuğa devam edilmesi, bugünkü çöküşün temel sebepleri arasında gösteriliyor.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, tekstil sektöründe ciddi sorunlar yaşandığını söyledi. Bir firmanın konkordato ilan etmesinin yalnızca o firmayı değil, ona mal ve hizmet sağlayan yüzlerce tedarikçiyi de etkilediğini belirtti.

Yeni yol haritası şart

Sektörde şu ana kadar 300 firmanın konkordato ilan ettiğini açıklayan Öksüz, konkordatoların sadece banka ve kamu borçlarını kapsaması, piyasa borçlarının ise kapsam dışında bırakılması gerektiğini vurguladı. Aksi halde ticaretin devamının zorlaşacağını ifade etti.

Ayrıca sektörün geleceği için yeni bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyleyen Öksüz, teknolojik dönüşüm, markalaşma, teknik tekstil ve sürdürülebilir üretime yatırım yapılmadığı sürece mevcut sorunların aşılmasının kolay olmayacağını dile getirdi.

Tekstil ve hazır giyimin kalbi durdu

İstanbul’un yıllardır tekstil ve hazır giyim ticaretinin kalbi olan Merter, Laleli ve Osmanbey'de bugün çok sayıda mağaza ve showroom kepenk indirmiş durumda. Kapanan dükkânların yerlerine yeni kiracı bulunamaması, sokakların eski hareketliliğini tamamen kaybetmesine yol açtı.

Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan ve Orta Asya’dan gelen alıcıların sayısındaki büyük düşüş, ticareti neredeyse bitme noktasına getirdi. Hem bölgedeki güvenlik algısındaki değişim hem de bu ülkelerdeki ekonomik daralma, nakit alımların azalmasına yol açtı. Bir zamanlar sabahın ilk ışıklarından gece yarılarına kadar süren yoğunluk, artık yerini boş sokaklara ve kapısına kilit vurulan mağazalara bırakmış durumda.