Tekstil ve konfeksiyonda güçlü başlangıç: Bakan Bolat: Uzak Doğu'dan ayrılan yatırımcılar Türkiye'ye geliyor

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 7. İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (İstanbul Fashion Connection-IFCO), sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Fuarda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin tekstil ve konfeksiyon ihracatında yeni yılın iyi başladığını ve sektörün önümüzdeki aylarda daha da ivme kazanacağını söyledi.

Tekstil ve konfeksiyon ihracatında artış devam ediyor

Bakan Bolat, Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sektörlerinde Avrupa’nın en önemli tedarikçilerinden biri olduğunu belirterek, ocak ayında sektörde yüzde 1 artışla 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı. Ayrıca, sektörün 2023 yılında toplam 32,1 milyar dolar ihracat yaptığını hatırlattı.

IFCO: Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarı

Türkiye’nin hazır giyim sektöründeki önemine değinen Bolat, IFCO’nun kısa sürede Avrupa’nın en büyük ve en prestijli hazır giyim fuarı haline geldiğini vurguladı. Bu yıl 8 salonda 500 katılımcı firmanın yer aldığı fuarın, 40 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayacağını belirtti.

Ticaret Bakanlığı olarak fuarcılığa büyük destek verdiklerini ifade eden Bolat, IFCO 2025 için stant kurulum masrafları ve tanıtım harcamalarının yüzde 50’sinin destekleneceğini duyurdu. Ayrıca, yurt dışından gelen alım heyetlerine verilen desteklerin süreceğini ekledi.

Türkiye'nin yeni hedefi: Küresel markalar yaratmak

Türkiye’nin ihracat hedefleri hakkında konuşan Bolat, geçen yıl mal ihracatının 262 milyar dolar, hizmetler ihracatının ise tahmini 115 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. 2024 yılı hedeflerinin ise mal ihracatında 280 milyar dolar, hizmetler ihracatında 120 milyar dolar olduğunu ve toplamda 400 milyar dolarlık bir ihracata ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Bolat, Türkiye’nin tekstil ve konfeksiyon sektöründe artık dünya çapında markalar çıkarması gerektiğini belirterek, "İhracatçılarımızın çabaları sayesinde güçlü ve büyük dünya markaları yaratmanın vakti geldi. Her alanda başarı hikayesi yazacağız" dedi.

Türkiye ekonomisinde yaşanan büyümeye dikkat çeken Bolat, tekstil ve hazır giyim sektörünün Avrupa’daki talep daralmasına rağmen başarılı bir yıl geçirdiğini belirtti. Sektörün kaliteli üretimi, hızlı teslimatı ve yenilikçi tasarımlarıyla gelecekte daha büyük başarılar elde edeceğini vurguladı.

Fuarda konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve Bakan Bolat, fuar alanında stantları ziyaret ederek katılımcılarla sohbet etti.