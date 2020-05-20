Tekstilci, ihracat kaybını ikinci yarıda telafi edecek

20 Mayıs 2020

Osman KILIÇ/İSTANBUL

Koronavirüs sürecinde sektörün durumu ve geleceğiyle ilgili değerlendirme yapan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünyada önemli ölçüde talep daralması yaşandığını belirtti. Karantina uygulamaları sebebiyle firmaların gümrükte büyük sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Öksüz, “Sektörümüzün en önemli ihracat pazarları Avrupa, ABD ve Ortadoğu ülkelerinde yeni koronavirüs vakalarının günden güne artmasıyla bu ülkelere ihracatımızda gerilemeler söz konusu oldu. Yılın ikinci yarısında, nisan ve mayıs aylarında yaşanan ihracat kaybını büyük ölçüde telafi etmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Talep Türkiye’ye kayacak”

Çin’in, sektörü domine ettiğini söyleyen Öksüz, “110 milyar dolarlık küresel kumaş pazarının yüzde 51.5’ini Çin’in ihracatı oluşturuyor. Bu sürecin ülkelere verdiği en büyük ders, ithalatta pazar çeşitliliği, alternatif müşteri kanalları ile oluşabilecek riskleri minimize etmeleri gerektiği yönünde oldu. Çin agresif bir tutum ile tüm ülkelere düşük birim fiyatlarla ürün ihracatı gerçekleştirmeye çalışıyor. Ancak küresel alıcılar ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ve izlenimlerimizde özellikle büyük alıcıların Çin’e karşı mesafeli bir tutum sergilediklerini gözlemliyoruz. Küresel ticaretin tekrar açılması ile yurtdışındaki tedarikçilerin bir bölümünün Türkiye’ye kayacağını öngörüyoruz” diye konuştu. Avrupa’da bazı perakende zincirlerinin de kademeli olarak mağazalarını açmaya başladığını ifade eden Öksüz, “Bununla birlikte sektörümüzde de firmalarımıza siparişler az da olsa gelmeye başladı. Vaka sayılarındaki azalma eğilimiyle birlikte 2020 yılının ikinci yarısından itibaren ihracatımızda yüksek bir ivme yakalayacağımızı öngörüyoruz” dedi.

Bez maskede yoğun mesai

Bez maske ihracatındaki yasak nedeniyle firmaların yurtdışından gelen siparişleri belli bir süre ihracata çeviremediğini hatırlatan Öksüz, “Yasak kararının kaldırılmasıyla tüm bu olumsuzluklar da ortadan kalkmış oldu” dedi. Bez maske ihracatı konusunda Ticaret Bakanlığı ile yoğun mesai harcadıklarını aktaran Öksüz, “Hazırladığımız raporlarda bu alanda kapasitemizin sadece yüzde 5’ini kullanarak ayda 650 milyon adet bez maske üretim kapasitesine ulaşacağımızı bildirdik” diye konuştu.

"Pazarlamada sanal ticaret heyetleriyle yürüyeceğiz"



Tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak yaşanan tüm küresel ekonomik krizlerden sonra güçlü bir toparlanma dönemine geçerek daha yüksek ihracat rakamlarına ulaştıklarını söyleyen Öksüz, “Tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak ilerleyen dönemde yeni kurallar, yeni normallerle ihracatımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda e-ticaretten, alternatif lojistik kanallarına, sanal fuarlardan, dijitalleşmeye birçok alanda iyileştirmeler yapmak üzere projeler yürütüyoruz” açıklamasında bulundu. Öksüz şöyle devam etti: “İlerleyen dönemde yeni projelerle firmaların dijital dönüşümüne katkı sağlamayı, sanal ticaret heyetleri gibi alternatif pazarlama yöntemleriyle tanıştırmayı hedefliyoruz.”