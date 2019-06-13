Tekstilcilerden Doğu’ya 30 bin istihdam için fabrika şartı
TGSD Başkanı Hadi Karasu, Doğu ve Güneydoğu'da 30 bin kişiyi istihdam sağlayabileceklerini, ancak şartlarının fabrika binalarının yapımı ve eğitim merkezi kurulması olduğunu söyledi... Osman Kılıç'ın haberi...
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