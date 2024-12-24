Tekstilcilerin 2025 asgari ücret teklifi belli oldu! 'Üzeri sıkıntıya sokar...'
Asgari ücretin ne kadar artacağına ilişkin tartışmalar sürerken, işveren kesiminden bir 'öneri' daha geldi. Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli, 'yüzde 35'in üzerindeki zammın sektörü sıkıntıya sokacağını' ifade etti. Cevizli'nin işaret ettiği zam 22 bin 950 liraya denk geliyor.
2025 yılının asgari ücretinin bu hafta içinde belli olması beklenirken, işveren kesimi de kendi önerilerini sunmaya devam ediyor.
CNBC-e'den Emre Eser'e konuşan Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli, asgari ücreti iki taraflı düşünmek gerketiğini ifade etti.
'Yüzde 35 üstü sıkıntıya sokar'
Cevizli, bir taraftan işçilerin alım gücünü artırmak diğer tarafından da ihracatçı ve sanayicinin rekabet gücünü dengede tutmak gerektiğini dile getirdi.
Cevizli şöyle devam etti: "Asgari ücretin hedeflenen enflasyona göre yapılması düşünülüyorsa yüzde 25-30 bandında olacağını tahmin ediyoruz. Yüzde 35'in üzerindeki zam kısa vadede sektörümüzü sıkıntıya sokar."