Tekstilde iki köklü şirket daha battı! İstihdam eriyor, üretim Mısır’a kaçıyor

Son yılların en ciddi sınavını veren tekstil sektöründe iki şirket daha iflas bayrağını çekti. Yüksek maliyetler, kurdaki oynaklık ve uluslararası pazarlarda artan diplomatik engeller, üreticileri zorlarken, mali krizi aşamayan Naz Örme Kumaş ve Fame Tekstil tasfiye sürecine girdi.

İki tekstil devi tasfiye sürecine girdi

İki şirket iflastan önce mali krizi aşmak için konkordato sürecine girmişti. Ancak mahkemenin verdiği süre sonunda da borçlarını ödeyemeyen iki tekstil şirketi Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla iflasını ilan etti.

1996 yılında kurulan Naz Örme, aylık 800 ton üretimle Zara, Marks & Spencer ve H&M gibi markaların kumaş tedarikçisiydi. 1992 yılından kurulan Fame Tekstil ise hazır giyim üreticisiydi.

Üretim Mısır'a kayıyor, istihdam eriyor

Tekstil şirketleri bir bir kapanırken TEPAV’ın verilerine göre imalattaki istihdam kaybı 114 bini aştı. Tekstilde sigortalı çalışan sayısı ise ağustosta yüzde 1,3 geriledi. İşverenler 22 bin 1204 TL'lik asgari ücretin, sabit kurla ihracat kazançlarının gerisinde kaldığını savunurken üretim de yavaş yavaş Mısır'a kayıyor.

Üretim merkezlerini Mısır'da kaydıran şirketler, ülkede 6 bin 400 TL'ye denk gelen asgari ücretle ucuz iş gücünden faylanarak maliyetleri düşürme yoluna gidiyor.

Tek sorun maliyet baskısı değil

Öte yandan sektör temsilcileri sektördeki tek sorunun maliyetler olmadığını savunarak diplomatik engellere de dikkat çekiyor.

MÜSİAD Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Gümüşkaya, sanayicinin uluslararası pazarlar ticari rekabetle değil, diplomatik ve idari engellerle de mücadele ettiğini belirterek, "Örneğin Cezayir’e tekstil ürünü ihraç etmeye çalışan firmalarımız, bu ülkenin uyguladığı ek vergiler ve tarife dışı engellerle adeta ihracat yapamaz hâle getirilmektedir. Buna karşılık, özellikle Mısır’dan gelen bitmiş hazır giyim ürünleri ise ülkemiz pazarını hızla istila etmektedir" dedi.

Ticaret öngörülemez hale geldi

Pek çok ülkede uygulanan kota sistemi, uzun süren gümrük süreçleri, ilave tarifeler ve bürokratik zorlaştırmalarla maliyetlerin katlandığını ve ticaretin öngörülemez hale geldiğini belirten Gümüşkaya, son dönemde Azerbaycan’a yönelik lojistik maliyetlerindeki açıklanamayan artışların da üreticiyi zorladığını ifade etti.

Gümüşkaya, sektörün toparlanması için Türkiye’nin yeni ticaret anlaşmaları yapmasının, mevcut anlaşmaların kapsamını genişletmesinin ve özellikle Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleriyle daha güçlü ekonomik iş birlikleri geliştirmesi gerektiğini savundu.