Tekstilde oyun kurucu olabiliriz
Uluslararası Tekstil Sempozyumu’nda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, alışılagelmişliğin yaygın olduğu bir ortamda, çevreye, sosyal inovasyona duyarlı niş bir pazar oluşturarak Türkiye’nin bir oyun kurucu olabileceğini söyledi.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.