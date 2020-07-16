Teksüt, İSO 500’de 55 basamak birden yükseldi

16 Temmuz 2020

Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri markalarından Teksüt, İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşları-2019” araştırmasında 55 basamak birden yükselerek listeye 415’inci sıradan girdi.

Teksüt, 2018’deki İSO 500 listesinde 470’inci sırada yer alıyordu.

1956 yılında Balıkesir’in Gönen ilçesinde kurulan şirket, yine Gönen’de bulunan 27 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 80 bin metrekare üzerine kurulu fabrikada üretime devam ediyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Teksüt AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, 2019’un kendileri için oldukça hareketli geçtiğini ve çeşitli gelişmelerin Teksüt’ün büyümesine katkı sağladığını belirtti.

2019’un başında ihracatı, ev dışı tüketim kanalını ve perakendede bulunabilirliklerini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Arınık, “Yıl boyunca bu hedeflerde güçlü yol aldık. Örneğin ihracat ağımıza Avrupa’dan 8 ülke ekleyerek, ürün gönderdiğimiz ülke sayısını 22’ye çıkardık. Ürünlerimiz üstün lezzet ödülüne layık görüldü. Ayrıca Bandırma Basketbol Kulübü’ne de isim sponsoru olduk. Bilinirliğimizi ve bulunurluğumuzu yaygınlaştırdık. Tüm bunlar bizi 55 basamak yukarıya taşıdı.” dedi.

“Pandemi döneminde üretimi ve tedariki aksatmadık”

Bu yıla dair değerlendirmelerde de bulunan Cevdet Arınık, şunları kaydetti:

“Sürprizlerle dolu bir 2020 yılı geçiriyoruz. Ancak görünen o ki, hijyen uygulamalarının zaten üst düzeyde olduğu süt sektörü olarak şanslı taraftayız. Teksüt olarak pandemi döneminde ekstra önlemler de alarak, hem COVİD-19’a karşı personel sağlığımızı güvenceye aldık, hem de süt ve peynir tedarikini aksatmadan sürdürdük. Çalışmalarımıza aynı hız ve dikkatle devam ediyoruz.” diye konuştu.