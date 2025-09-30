Telefonun fiyatı tonla ölçülüyor! Kaç tır karpuza iPhone 17 alınır?

Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen yeni modeli iPhone 17'nin fiyatları yakın zamanda açıklandı. 256 GB depolama alanına sahip en uygun fiyatlı iPhone 17 modeli 80 bin TL etiketle satışa sunulurken, en üst segment olan iPhone Pro Max 2 TB modelinin fiyatı ise 220 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Yükselen girdi maliyetleri, mazot, gübre, işçilik ve ilaçlama giderleriyle mücadele eden çifçilerin açısından bakıldığında, bu akıllı telefonlara ulaşmak hiç de kolay görünmüyor. Üreticilerin, sadece tarladan çıkış fiyatı üzerinden ürün satarak iPhone almaları durumunda, ciddi miktarda tarım ürünü satmaları gerekiyor.

Örneğin kilosu 4 lira olan salçalık domatesten iPhone 17 almak isteyen bir üreticinin 80 bin liralık modeli karşılayabilmesi için 20 ton ürün satması gerekiyor.

Balıkesir’in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde kilosu 40 liradan alıcı bulan yağlık zeytinden 2 ton, kilosu 10 lira olan yağlık biberden ise 8 ton satılması gerekiyor. Kilosu 14 liraya alıcı bulan buğdaydan 5,7 ton, 31 liradan satılan pamuktan ise 2,5 ton ürünle iPhone 17 alınabiliyor.

30 tır karpuza en yeni iPhone alınabiliyor

En üst model olan iPhone Pro Max 2 TB içinse tablo daha çarpıcı. 220 bin liralık telefona sahip olabilmek için çiftçilerin 55 ton salçalık domates gerekiyor. Bununla birlikte 24 tonluk bir tır hesabıyla 2 tırdan fazla domatesi gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

Ayrıca çiftçilerin 5,5 ton zeytin, 15 tonun üzerinde buğday, 7 ton pamuk ya da 22 ton kapya biber satması gerekiyor. Yaz aylarında fiyatı 30 kuruşa kadar düşen karpuzla hesaplandığında ise bu model 733 ton, yani yaklaşık 30 tır dolusu karpuza denk geliyor.