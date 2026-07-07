Telekom devi iflas etti! Mobil operatör faaliyetlerini sonlandırıyor

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ABD telekomünikasyon sektöründe dengeleri değiştirebilecek önemli bir iflas süreci başladı. Dish Wireless ve ana şirketi Dish DBS, 30 Haziran'da Chapter 11 kapsamında iflas koruması için başvuruda bulundu.

Şirketin mali darboğaza girmesinde, 1 Temmuz'da vadesi gelen 2 milyar dolarlık borcun yanı sıra EchoStar'ın AT&T'ye gerçekleştirmeyi planladığı 23 milyar dolarlık spektrum satışının gecikmesi etkili oldu. Beklenen finansmanın sağlanamaması nedeniyle şirket borç yükümlülüklerini yerine getiremedi.

Mobil operatör faaliyetleri sona eriyor

Hazırlanan yeniden yapılandırma planı kapsamında Dish Wireless mobil şebeke işletmeciliğinden çekilecek.

Buna karşın Boost Mobile ve Gen Mobile markaları hizmet vermeyi sürdürecek. Dish TV ve Sling TV ise iflas sürecinden etkilenmeyecek.

Şirketin 2022 yılında büyük umutlarla hayata geçirdiği Project Genesis projesi de sona eriyor. "Ömür boyu" taahhüdüyle sunulan uygun fiyatlı mobil tarifelerin 31 Ağustos itibarıyla tamamen kapatılacağı abonelere bildirildi.

T-Mobile için rekabet avantajı

Sektör analistlerine göre Dish Wireless'ın pazardan çekilmesi, ABD mobil iletişim sektöründeki rekabeti azaltabilir. Böylece fiyat baskısının hafiflemesi ve sektörün daha istikrarlı bir yapıya kavuşması bekleniyor.

T-Mobile'ın mevcut dolaşım anlaşmaları sayesinde belirli ölçüde gelir elde etmeye devam edeceği belirtilirken, şirketin son dönemde yaptığı altyapı yatırımları da dikkat çekiyor.

Florida'da 2 milyar dolarlık şebeke yatırımını tamamlayan T-Mobile, UScellular'ın müşteri portföyü ve frekanslarını da bünyesine katarak orta bant spektrum alanındaki gücünü artırdı.

"Müşteriler artık ağı tercih ediyor"

T-Mobile yönetimi ise son dönemde şirkete geçen abonelerin önemli bölümünün fiyat yerine şebeke kalitesini tercih ettiğini vurguluyor.

Şirket yönetimine göre daha güçlü kapsama alanı ve ağ performansı, T-Mobile'ın büyümesini destekleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Her ne kadar Dish'in en değerli frekans lisanslarının AT&T'ye geçmesi beklense de uzmanlar, önemli bir rakibin pazardan çekilmesinin T-Mobile'ın 2026'nın ikinci yarısına daha güçlü bir rekabet avantajıyla girmesini sağlayacağı görüşünde.