Telsiz Kullanım Ücreti'ne zam geldi!

Yeni yılla birlikte zam haberleri de art arda gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl aylık 14,94 TL olan Telsiz Kullanım Ücreti'nin fiyatı yeni yılla birlikte aylık 21,50 TL’ye çıktı.

Telsiz Kullanım Ücreti uygulaması ilk defa 2013 yılında başlamıştı.

Özel İletişim Vergisi 570 TL oldu

Özel İletişim Vergisi (ÖİV) de 2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında arttırılarak 570 TL'ye çıkarıldı.

Özel İletişim Vergisi, yeni hat sahibi olacak tüm abonelerden tahsil ediliyor. Bu ücreti faturaya yansıtarak 12 aylık taksitler hâlinde aylık 47,5 TL ödemek de mümkün.

Mevcut aboneliklerden alınan Özel İletişim Vergisi oranı ise değişmedi. Bu abonelerde faturalarının yüzde 10’u kadar Özel İletişim Vergisi alınmaya devam edilecek.