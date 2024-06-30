Temassız işlemlerde yeni dönem yarın başlıyor
Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti değişiyor. Şifresiz işlem limiti, pazartesi gününden itibaren 1500 liraya çıkarılacak.
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Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, pazartesi gününden itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.
Şifresiz işlem limiti, yarından (1 Temmuz 2024) itibaren 1500 lira olacak.