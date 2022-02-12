Temel gıdada KDV yüzde 1'e indi
KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e düşürüldü. Erdoğan, "Yüzde 7’lik indirim anlamına gelen bu indirimin aynısını sektörden de bekliyoruz" dedi.
Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV düzenlemesini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV Sistemini Sadeleştirme Program kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini açıkladı.
KDV'si yüzde 1'e inen ürünlerin enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahip olduğunu kaydeden Erdoğan, "Gıda ürünlerinde yüzde 7’lik indirim anlamına geliyor. Sektörden de yüzde 7 indirim bekliyoruz" dedi.