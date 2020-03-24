“Temel ihtiyaçlar dışında tüm perakende noktaları kapatılsın”

24 Mart 2020

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele çerçevesinde, başta halk sağlığının ve çalışanların korunması amacıyla perakende işletmeler tarafından kamu otoritelerinin önerileri doğrultusunda önlemler alındığını ve uygulamaya koyulduğunu belirtti. Tınastepe, “İçinde bulunduğumuz ortamda birçok perakende işletmesinin faaliyetini geçici olarak durdurduğu kararını görüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “evinizden çıkmayın” tavsiyesine paralel KMD üyeleri olarak beklentilerinin, temel ihtiyaçlar dışında tüm perakende noktalarının kapatılması kararının kamu otoriteleri tarafından ivedilikle verilmesi yönünde olduğuna dikkat çeken Tınastepe, şöyle devam etti: “Halk sağlığı gözetilerek alınacak daha geniş kapsamlı önlemlerde derneğimiz üyesi tüm kuruluşlar, kamu otoritelerinin kararlarına bire bir uyacak ve destek verecek.”