Temettü dağıtacak 4 şirket ve ödeme tarihleri (16-20 Aralık 2024)
Borsa İstanbul’da 16-20 Aralık 2024 tarihleri arasında temettü dağıtacak 4 şirketin ödeme tarihleri ve temettü tutarları belli oldu. İşte Ebebek, ATP Yazılım, BİM ve Altınkılıç Gıda'nın temettü ödeme tarihleri...
Borsa İstanbul’da 16-20 Aralık 2024 tarihleri arasında temettü dağıtacak 4 şirketin, Genel Kurul onaylarıyla kesinleşen temettü ödeme tarihleri ve tutarları açıklandı.
Yatırımcılar, bu hafta boyunca belirli şirketlerden kar payı alacak ve bu ödeme işlemleri, belirtilen tarih aralıklarında gerçekleştirilecek. İşte temettü dağıtacak şirketlerin detaylı ödeme bilgileri ve hak kullanım tarihleri:
1-Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK)
Ebebek Mağazacılık, 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,5000000 TL, net 0,4500000 TL kar payı dağıtacak. İkinci taksit olarak net 0,2250000 TL ödenecek.
Hak kullanım tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi
Ödeme tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba
2-ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP)
ATP Yazılım ve Teknoloji, pay başına brüt 0,3167144 TL, net 0,2850429 TL temettü ödeyecek.
Hak kullanım tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba
Ödeme tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma
3-BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
BİM Birleşik Mağazalar, 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 10 TL, net 9 TL temettü dağıtacak. Son taksit olarak net 3,6 TL kar payı ödenecek.
Hak kullanım tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba
Ödeme tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma
4-Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC)
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi, pay başına brüt 0,0889978 TL, net 0,0800980 TL temettü dağıtacak.
Hak kullanım tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma
Ödeme tarihi: 24 Aralık 2024 Pazartesi