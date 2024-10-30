Temiz enerji teknolojilerinde atılım bekleniyor: Pazar büyüklüğü 10 yılda 3 kat artacak

Küresel temiz enerji teknolojileri pazarı, önümüzdeki 10 yıl içinde büyük bir ivme kazanarak 2 trilyon doların üzerine çıkacak.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Enerji Teknoloji Perspektifleri 2024 (ETP 2024) raporuna göre, güneş ve rüzgar enerjisi, elektrikli araçlar, bataryalar ve ısı pompaları gibi temiz enerji teknolojilerinin pazar büyüklüğü, enerji dönüşümünün hızlanmasıyla 2035'e kadar mevcut 700 milyar dolardan 2 trilyon doların üzerine çıkacak. Bu rakam, dünya ham petrol pazarının son yıllardaki büyüklüğüne eşdeğer bir seviyeye işaret ediyor.

Rapora göre, temiz enerji teknolojilerinin ticareti de gelecek 10 yılda üç kattan fazla büyüyerek 570 milyar dolara ulaşacak. Bu büyüklüğün bugünkü küresel doğal gaz ticaretinden %50 daha fazla olduğu belirtiliyor.

IEA Başkanı Fatih Birol, temiz enerji teknolojilerinin hızla benimsenmesinin enerji dönüşümünde büyük bir ekonomik fırsat sunduğunu belirterek, "Ülkeler yeni enerji ekonomisindeki rollerini tanımlamaya çalışırken enerji, sanayi ve ticaret giderek daha fazla iç içe geçiyor. Bu durum, hükümetleri zor ve karmaşık kararlarla karşı karşıya bırakıyor" ifadelerini kullandı.

Büyümenin önündeki engeller ve fırsatlar

Temiz enerji teknolojilerinin yaygınlaşması, bu alanda üretim yapmak isteyen ülkeler için büyük fırsatlar sunarken aynı zamanda sanayi ve ticaret politikalarında rekabet ve maliyet düşüşlerini teşvik eden önlemler geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Çin, Avrupa Birliği, ABD ve Hindistan gibi ülkeler bu alanda öncü konumda.

Çin’in öngörülebilir gelecekte temiz enerji teknolojileri üretiminde merkez ülke olmayı sürdüreceği öngörülürken, ABD, AB ve Hindistan’da uygulanan teşvik programları da büyümenin dinamiklerini destekliyor. Çin’in temiz enerji teknoloji ihracatının 2035’te 340 milyar doları aşması ve bu büyüklüğün Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yıllık petrol ihracat gelirlerine yakın bir seviyede olması bekleniyor.

Birol, temiz enerji teknolojilerinin üretim ve ticaretinde büyümenin yalnızca birkaç ülkeye değil, birçok ekonomiye katkı sağlaması gerektiğinin altını çizdi. Bu gelişmeler, ülkelerin enerji güvenliklerini güçlendirme ve emisyon azaltma hedeflerini destekleyen küresel bir temiz enerji teknolojisi pazarının oluşumunu hızlandıracak.