Temmuz ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak: Beklentileri aşacak mı?
Temmuz ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile birlikte kira artış oranları da belli olacak.
Temmuz ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından yarın saat 10.00'da açıklanacak.
Açıklanan rakamlarla birlikte temmuz ayı itibarıyla 12 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Bu fark oranında ağustos ayı kira zammı oranındaki üst sınır da belirlenmiş olacak.
Kira kontratı ağustos ayında yenilenecek kiracılar, yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte temmuz ayı enflasyon verisini baz alacak. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3 virgül 51 oldu.
Bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor.
Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,20 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda yüzde 1,64 artış kaydetmişti.